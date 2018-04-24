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«Аукцыон» отметит 40-летие на «Усадьбе-джаз»
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«Аукцыон» отметит 40-летие на «Усадьбе-джаз» 

Свободная пресса 1 час назад
2-3 июня 2018 года фестиваль «Усадьба-джаз» отметит 15-летие, а один из хедлайнеров, группа «Аукцыон» отпразднует в Архангельском 40-летие. Помимо группы Леонида Федорова на сцене «Партер» «Усадьбы-джаз» хедлайнерами станут: Ёлка, этно-группа AYWA (Франция), певица Peruquois (Австралия), украинский исполнитель SunSay. Также на главной сцене выступит The New Power Generation, которую Prince называл «своей лучшей группой» и «Меджикул», чьи песни сравнивают с ранним Майклом Джексоном и Аллой Пугачевой.
На сцене «Аристократ» на «Усадьбе-джаз» выступят: басист-виртуоз Richard Bona Group (США), Алексей Архиповский (человек, который фактически заново придумал балалайку), Mark Eliyahu (Израиль), человек-оркестр Jacob Collier (Великобритания, саксофонист Donny McCaslin (США), который участвовал в записи последнего прижизненного альбома Дэвида Боуи Blackstar, ну, и один из самых знаменитых русских джазменов в мире Игорь Бутман со своим квинтетом, сообщает сайт фестиваля.
На сцене Jazz Club можно будет услышать интересные эксперименты по смешению джаза с электроникой, например, невероятные по энергетике сеты JazzBetween и Jazzve, выступление Данилы Никитина, UnderInfluence, а также worldmusic, включая зажигательные танцы и ритмы народов мира. Отдельной сценой станет «Квартирник у Сёмушкиной», где самых талантливых музыкантов соберет президент и идейный вдохновитель фестиваля Мария Семушкина.
В рамках фестиваля «Усадьба Jazz» предусмотрена площадка «Усадьба Jazz Kids», где дети смогут знакомиться с историей музыки в игровой и интерактивной форме.
Напомним, в 2016 году фестиваль «Усадьба Jazz» вернулся в подмосковное Архангельское. Хедлайнерами фестиваля тогда были Борис Гребенщиков, саксофонист Maceo Паркер и Ришар Гальяно со своим New Musette Quarte.
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