В Петербурге представят обновленный балет «Реквием» о жертвах репрессий 

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Академический театр балета Бориса Эйфмана во вторник представит на сцене Александринского театра новую версию балета «Реквием», посвященного жертвам репрессий, сообщает театр Эйфмана.
"В апреле состоятся первые в весеннем сезоне выступления Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана в родном городе. 23 апреля труппа станцует в Александринском театре спектакль "Евгений Онегин", 24 апреля на этой же сцене пройдет премьера новой версии балета «Реквием», — говорится в сообщении.
История создания этого балета началась в 1991 году, когда Эйфман поставил на музыку «Реквиема» Моцарта одноименный одноактный балет. Впоследствии он добавил в балет еще один акт, посвященный Анне Ахматовой и сочиненный на музыку камерной симфонии «Памяти жертв фашизма и войны» Дмитрия Шостаковича. Премьера состоялась 27 января 2014 года в Санкт-Петербурге и была приурочена к празднованию 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В 2017 году Эйфман дополнил первый акт «Реквиема» сценами на еврейскую музыку, а также литургию святого Иоанна Златоуста Сергея Рахманинова. Новая версия балета была представлена в феврале 2018 года в Монреале в центре исполнительских искусств Place des Arts.