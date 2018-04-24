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Было — стало: как чудо-подросток Avicii взлетел к славе, но не спасся от печального финала
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Было — стало: как чудо-подросток Avicii взлетел к славе, но не спасся от печального финала 

WMJ.ru 45 минут назад
Фото: WMJ.ru
Тим Берглинг, который позже возьмет псевдоним Avicii, родился в Стокгольме в 1989 году. Молодой человек рано начал интересоваться музыкой и музыкальным продюсированием, с удовольствием делился своими треками в интернете, а уже в 18 лет заключал свои первые крупные контракты.
Обаятельный юноша буквально за пару лет взлетел в топ популярных электронных артистов, подвинув взрослых фаворитов EDM-жанра — Дэдмауса и Дэвида Гетту. Ну а в 2013 году его хиту Wake Me Up! уже подпевали не только любители электронной танцевальной музыки, но весь мир.
Еще в 2010 году Тим узнал, что страдает от панкреатита, вызванного отчасти страстью к алкоголю. Очевидцы вспоминали, что на некоторых концертах после выпитого он с трудом стоял за пультом. В 2014 году музыканту пришлось удалить желчный пузырь и аппендикс.
— вспоминал он в интервью Time незадолго до операции. Карьера музыканта только развивалась, он играл на свадьбе у шведского принца Карла Филиппа, делал музыку для Мадонны и Coldplay и стал в 2015 году одним из самых высокооплачиваемых диджеев мира. Журнал Forbes поместил его на шестую строчку в соответствующем топе, оценив годовой доход Авичи в $19 млн  Однако в 2016 году Авичи решил проститься с поклонниками, устав от живых выступлений.
— констатировал он. Артиста можно было понять: подорванное здоровье вряд ли позволяло ему выдерживать жесткий график концертных туров. Тем не менее, Тим пообещал фанатам продолжать работать в студии и продолжал создавать новую музыку, а с алкоголя перешел на холодный кофе.
Как бы то ни было, здоровый образ жизни и аскетическая работа в студии не спасли Авичи. Его нашли мертвым в номере отеля в оманском Маскате, куда музыкант приехал на отдых. Пока точная причина смерти молодого человека не раскрывается, однако полицейские уже заявили, что она наступила по естественным причинам и о криминальном характере случившегося говорить не приходится.
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Фото:Global Look Press / Cecilia Ã–Sterberg / Ibl Bildbyr, Instagram
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