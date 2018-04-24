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Клип «DNA» побил мировой рекорд
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Клип «DNA» побил мировой рекорд 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Если вы думате, что BTS побили уже все существующие рекорды, то вот вам еще один! Клип «DNA» южно-корейской группы стал самым популярным роликом на, обогнав «Fantastic» группы Big. На минуточку, «Fantastic», выложенный в сеть апреля года, посмотрели 348 162 812 раз!
Сколько же просмотров у «DNA»? На сегодняшний день — уже более миллионов! И это при том, что ролик живет на меньше года!
«DNA» попала в топ-100 лучших песен по в году, после того как клип набрал порядка 5 миллионов лайков и почти 1,5 миллиона комментариев.
Между тем парни продолжают активно трудиться, и уже совсем скоро в свет выйдет их новый альбом «Love:». Диск уже стал бестселлером по предпродажам на (как в компакт-дисках, так и на виниле).
Мы замерли в ожидании!
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