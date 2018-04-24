Отборочный этап фестиваля «Спасская башня» — детям» пройдет в «Зарядье» 12 мая

В столичном парке «Зарядье» 12 мая пройдет отборочный этап фестиваля детских духовых оркестров «Спасская башня» — детям», сообщается на официальном портале мэра Москвы.

«Двенадцатого мая в парке «Зарядье» пройдет отборочный этап фестиваля детских духовых оркестров «Спасская башня» — детям». Его участниками станут музыкальные коллективы, группы барабанщиков и мажореток из Центрального федерального округа, которые выступят на специальном смотре», — говорится в сообщении.

Победители получат право выступить в финале, который пройдет в августе в рамках Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

Оценивать выступления конкурсантов будет жюри, в которое войдут профессионалы в сфере духового и оркестрового исполнительства.