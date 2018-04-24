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Вятская филармония приглашает на концерт памяти Клавдии Шульженко «Ты помнишь наши встречи…»
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Вятская филармония приглашает на концерт памяти Клавдии Шульженко «Ты помнишь наши встречи…» 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
27 апреля в 18.00 в малом зале филармонии состоится третий концерт из цикла «Легендарным певцам посвящается».
Концерт под названием «Ты помнишь наши встречи…» посвящён памяти Народной артистки СССР Клавдии Шульженко.
Исполнительница — солистка Вятской филармонии, выпускница РАМ им. Гнесиных Ольга Анцыгина.
Партия фортепиано — Людмила Жаворонкова.
В концерте так же примет участие солист Вятской филармонии — Константин Морозов.
В программе песни из репертуара любимой певицы: ” 2 сольди”, «Челита», «В вагоне поезда», ” Ваша записка”, «Песенка о мужьях». «Старинный вальс», «Ты помнишь наши встречи…», «В старом парке», ” Морщинки”, «Танго у разбитого танка», «Лунной тропой», танго «Мама», «Бабушкино танго», «Малыш» и другие.
«Имя Клавдии Шульженко стало символом эпохи 40-60 х годов. К сожалению, в наши дни молодёжь в лучшем случае вспомнит только её «Синий платочек» и «Давай закурим». Своим концертом я спешу исправить эту несправедливость, ведь творчество моей любимой певицы всеобъемлюще и глубоко. Этот концерт будет интересен и молодёжи.
Любая песня из её репертуара — это маленький спектакль, это задушевный разговор с каждым в отдельности слушателем, наводящий на размышления о жизни, это мудрые советы, данные нам без тени назидательности, с любовью и иронией. Например, на очень серьёзный вопрос, печалящий многих женщин — как смириться с появлением морщинок — К. Шульженко отвечает с иронией: ” стараюсь я к морщинкам относиться не печалясь, ведь они и от улыбок и от счастья появлялись… лучше их не замечайте!”. А молодёжи она с улыбкой даёт такой совет: «О любви не говори, о ней всё сказано. Сердце верное любви молчать обязано. Зря ты сердцем не гори, умей владеть собой, а молчать не в силах — пой!».
Поражает тематическое разнообразие её песен. Здесь и песни-шутки, и образ любящей, страдающей женщины, и обращение к маме в виде танго, и озорное обращение ко всем мужьям, и мечтательные лирические композиции, а в песне «Малыш» — целая жизнь мужчины. прошедшая на глазах мамы под её восклицание: «Ты опять шалишь мой малыш!»— а малыш уже бравый лётчик! И, конечно же, на вечере памяти К. Шульженко мы затронем и её репертуар военных лет. В песнях Клавдии Ивановны — житейская мудрость. Эти песни любили наши бабушки, наши мамы выросли под них. А это стоит дорогого! Я, совместно с солистом филармонии К. Морозовым и концертмейстером Л. Жаворонковой, приглашаем всех 27 апреля в малый зал филармонии на вечер памяти Народной артистки СССР Клавдии Шульженко.»— с уважением, руководитель проекта Ольга Анцыгина
Цены на билеты 200-250 руб.
Билеты в кассе и на сайте филармонии PHILARMONIA43.RU  Справки и бронирование по тел. 64-52-87  Возрастное ограничение — 6+
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