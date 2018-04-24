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Андрей Макаревич записывает музыку на «Мосфильме»
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Андрей Макаревич записывает музыку на «Мосфильме» 

На Западе Москвы 31 минуту назад
Фото: На Западе Москвы
В Первой музыкальной студии киноконцерна заканчивается процесс создания нового альбома команды Андрея Макаревича «Your 5». Музыкант признается, что уже работал на «Мосфильме» в Тон-Ателье в далекие 80-е. В те времена эта площадка считалась лучшей в стране.
Сегодня Макаревич и его коллектив «пишут пластинку абсолютно живой музыки, где нет никакого электричества, кроме электрогитар, а это — самая тонкая и самая сложная история», — признаются авторы проекта. Для качественной записи у музыкантов есть все необходимое: прекрасный рояль, хорошая акустика, микрофоны последнего поколения и, конечно, помощники — профессионалы, звукорежиссеры высочайшего уровня. Почему новый альбом называется «Your 5»? Оказывается, музыканты решили не «мудрствовать лукаво» и дали альбому имя своей команды. Андрей Макаревич писал музыку сам, называет свои композиции современным джазом, аранжировки делал пианист Евгений Борец. В планах у коллектива выпустить диск на виниле, а это процесс долгий, в нем задействованы различные компании. Чтобы не мучить своих фанатов, музыканты планируют вывесить готовый диск в iTunes.
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