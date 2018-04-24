Седьмая из «Девяти волшебных нот» прозвучала в штаб-квартире ШОС

Пекин, 24 апреля / Синьхуа / — Седьмой концерт из цикла музыкальных вечеров под названием «Девять волшебных нот» с участием пианиста из Казахстана Абдысагина Рахат-Би Толегенулы состоялся в понедельник вечером в штаб-квартире Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ в Пекине.

Открывая вечер камерной музыки, генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов отметил, что музыка делает духовно богаче, чище, совершеннее, дарит счастливые мгновения. «Но главное — музыка объединяет нас», — сказал он, обращаясь к гостям музыкального вечера.

В рамках музыкального вечера прошла фотовыставка, посвященная 20-летию города Астана. Гости вечера имели возможность познакомиться с историей становления и бурного развития столицы Казахстана.

В мероприятии приняли участие министры иностранных дел ряда государств-членов ШОС — Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, а также другие высокопоставленные гости и представители общественных кругов.

Вечера камерной музыки проводятся в штаб-квартире ШОС в рамках комплексной программы «ШОС — наш общий дом». -0-