Как уходили знаменитости

Последние слова, которые человек произносит перед смертью, иногда значат очень много. Некоторые люди отдают в этот момент важные указания, другие пытаются шутить, третьи прощаются с близкими. Отличается ли знаменитость от обычного человека, когда проживает последние секунды? Давайте узнаем о последних словах выдающихся людей.

1. Композитор Людвиг ван Бетховен , гениальный, невероятно одарённый, но потерявший слух к 48 годам. В последний день его жизни разразилась гроза, свой уход композитор предварил словами: «Я вызываю вас на бой, враждебные силы. Трепещите! Бог со мной!».

2. Писатель Джордж Оруэлл , автор пугающей утопии «1984», перед смертью сказал близким: «В 50 каждый имеет то лицо, которое заслуживает».

3. Певец и композитор, лидер группы Queen Фредди Меркьюри, имевший миллионы фанатов, скончался, записывая последнюю в жизни песню. Присутствующих в студии Фредди попросил сделать перерыв: «Я больше не могу, сейчас немного отдохну и мы закончим». Больше он там не появился.

4. Промышленник, изобретатель и владелец заводов, носивших его имя, Генри Форд прожил 83 года. Всю жизнь он неустанно трудился и в последний момент заявил: «Сегодня-то уж я точно хорошо высплюсь».