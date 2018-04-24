30 апреля в Краснодаре выступит мировая звезда басист Борис Козлов

В Международный день джаза любители музыки на сцене Краснодарского музыкального театра увидят концерт, в котором примут участие Биг-бенд Георгия Гараняна и обладатель двух премий «Грэмми»

30 апреля в Краснодаре выступит мировая звезда басист Борис Козлов.

Гости концерта услышат самые популярные композиции Чарльза Мингуса и Бориса Козлова в исполнении самого музыканта и Биг-бенда Георгия Гараняна.

Обладатель двух премий «Грэмми» российский музыкант уже 25 лет выступает на сценах Нью-Йорка и всего мира.

«Одним из столпов современного джаза» назвал его знаменитый продюсер Тодд Баркан.