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30 апреля в Краснодаре выступит мировая звезда басист Борис Козлов
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30 апреля в Краснодаре выступит мировая звезда басист Борис Козлов 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
В Международный день джаза любители музыки на сцене Краснодарского музыкального театра увидят концерт, в котором примут участие Биг-бенд Георгия Гараняна и обладатель двух премий «Грэмми»
30 апреля в Краснодаре выступит мировая звезда басист Борис Козлов.
Гости концерта услышат самые популярные композиции Чарльза Мингуса и Бориса Козлова в исполнении самого музыканта и Биг-бенда Георгия Гараняна.
Обладатель двух премий «Грэмми» российский музыкант уже 25 лет выступает на сценах Нью-Йорка и всего мира.
«Одним из столпов современного джаза» назвал его знаменитый продюсер Тодд Баркан.
Борис Козлов –один из топовых басистов мирового джаза и один из немногих российских исполнителей, добившихся известности на джазовой сцене США, где живет с 1991 года. В 1987 окончил музыкальный колледж им. Гнесиных по классу бас-гитары и контрабаса (класс Анатолия Соболева), позже учился в Российской академии музыки, параллельно выступая в России и Европе со многими известными группами
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