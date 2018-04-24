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Группа «НА-НА» исполнила песню саратовского композитора
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Группа «НА-НА» исполнила песню саратовского композитора 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Однако автор слов и музыки Илья Быстров сначала подумал, что песня в новой аранжировке известной поп-группы звучит хуже, чем его первоначальный вариант. Илья Быстров не скрывает радости от внимания к его песне
Культовая в 90-е годы группа «НА-НА» приобрела у автора и исполнителя собственных песен из Балакова права на его песню «Остановись».
Новая песня уже прозвучала со сцены и вызвала множество положительных откликов у слушателей и зрителей. «Вот и появилась песня „Остановись“ в исполнении группы На-На на просторах Интернета))», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сам Илья Быстров.
Как сообщает местное издание «Суть», Илья совершенно случайно заметил объявление «нанайцев» в сети «ВКонтакте» о сотрудничестве с авторами. Особо не рассчитывая ни на что, Илья отправил свою песню легендарной группе и не прогадал! Песня была встречена благосклонна и уже выпущена в эфир.
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