Внутренний голос на полную мощь: Lumen принял поздравления на «Вагонке»

20 лет — это серьёзная дата, которая обращает в раздумья и аналитику происходящего не только юбиляров, но и тех, кто следил за их творчеством на протяжении долгого времени. Lumen — это всегда про свободу, независимость, про протест — внутренний и внешний, революцию внутри себя, нежелание закрывать глаза на чьи-то слова и поступки. И если где-нибудь в 2014-м начинало казаться, что ярость угасает, или, как там у Карла Меннингера, ненависть нейтрализуется любовью, то в 2015-м группа поднимает кулак вверх и заряжает тур с названием «Всегда 17 — всегда война».

«Песни и всё то, о чём мы пели ещё много лет назад, к сожалению, до сих пор актуальны, — говорит Тэм со сцены. — То, что мы хотели и хотим изменить, никуда не делось — всё это до сих пор не даёт нам покоя. А так мы бы с удовольствием сочиняли и исполняли песни про любовь».

Песни «про любовь» — спокойные, позволяющие сделать передышку между залпами энергичных, непримиримых, бескомпромиссных, — тоже звучат и служат спасательным плотом: дать себе слабину, пока музыканты выкладываются, что есть сил, а Тэм голосит, не жалея связок, кажется предательством. Уфимцы перед тобой как на ладони, их истины предельно понятны и близки, а забытое ощущение единства в зале, которое циничная музыка современности сводит на нет, вновь даёт о себе знать.

С каждой композицией ты прокручиваешь в голове дискографию группы — от самого первого альбома «Без консервантов», и возвращаешься в те ощущения и переживания, которые были связаны с собственными жизненными периодами и конкретными моментами. Каждая отзывается в тебе как привет от старого забытого друга — с тем же теплом, с той же ностальгией. Неизменно перед началом песен звучат монологи Тэма, подводящие к тому, о чём нам предстоит вместе спеть через несколько мгновений. Выходя на бис, группа выдаёт порядка пяти песен «для тех, кто любит потяжелее», а заключительным аккордом звучит светлая композиция «Голоса мира», призывающая прекратить бессмысленные войны.

Нешуточная программа в два с половиной часа — как тест на выносливость. Лучше, чем барабанщик и вокалист, о возрасте которых, проводя аналогию со слушателями (как и о своём с каждым годом), задумываться тревожно, его, пожалуй, не сдал никто. Однако покинуть «Вагонку» с осипшими голосами, надо полагать, пришлось многим: в этот вечер зал практически не смолкал, вторя любимой группе от начала и до конца. И пусть, спустя столько лет, некоторые строчки кажутся тебе по-юношески наивными и чересчур сентиментальными, ты всё так же трепетно ценишь их. Как и вклад группы в атмосферу, которая окружала тебя в те времена, когда, стоя перед дверьми той же «Вагонки» в «самой крутой обуви» — чёрно-белых кедах за 150 рублей, — ты переживал, достаточно ли взрослым выглядишь, чтобы оказаться на концерте своих кумиров., , За несколько дней до концерта мы пообщались с Рустемом Булатовым, вокалистом группы. Большое интервью читайте здесь., Фото: Макс Левин