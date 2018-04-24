Группы «Нервы» даст праздничный концерт

«Нервы» — украинская рок-группа, ставшая логичным продолжением сольной карьеры Евгения Мильковского весной 2010-го, представившая свой дебютный клип годом позже, а уже по итогам следующего претендовавшая на премии «Муз-ТВ», MTV и (четырежды!) хит-парада «Чартова дюжина».

Запомнившись феноменально резвым стартом, «Нервы» успели не только накалиться, но и перегореть, объявив о закрытии проекта — но вскоре вернулись и без промедления набрали ещё более впечатляющие обороты. Пятый альбом группы получил название «Самый дорогой» и вышел в прошлом году.

Когда: 20 мая вс 20:00 Где: Главclub Green Concert,

Москва, ул. Орджоникидзе, 11