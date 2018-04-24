Спектакль «Внимание, мотор!»

Тех, кто мечтает оказаться на съемочной площадке и своими глазами увидеть, как снимается настоящее кино, ждет музыкальный спектакль «Внимание, мотор!».

Это история отечественного кинематографа в песнях, без которых нельзя себе представить любимые фильмы.

На советских фильмах выросло не одно поколение: их смотрели бабушки и дедушки, мамы и папы нынешних родителей.

У современных детей огромный выбор кино и мультиков, но крайне важно познакомить их с миром советской киноклассики. Пусть эти фильмы не такие зрелищные, в них нет 3D-эффектов и компьютерной графики, но в них есть самое главное — душа, доброта и искренность.

Знакомые песни в исполнении юных артистов — это то, что понравится и взрослым, и детям.