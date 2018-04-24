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Спектакль «Внимание, мотор!»
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Спектакль «Внимание, мотор!» 

Ezhikezhik.ru 58 минут назад
Тех, кто мечтает оказаться на съемочной площадке и своими глазами увидеть, как снимается настоящее кино, ждет музыкальный спектакль «Внимание, мотор!».
Это история отечественного кинематографа в песнях, без которых нельзя себе представить любимые фильмы.
На советских фильмах выросло не одно поколение: их смотрели бабушки и дедушки, мамы и папы нынешних родителей.
У современных детей огромный выбор кино и мультиков, но крайне важно познакомить их с миром советской киноклассики. Пусть эти фильмы не такие зрелищные, в них нет 3D-эффектов и компьютерной графики, но в них есть самое главное — душа, доброта и искренность.
Знакомые песни в исполнении юных артистов — это то, что понравится и взрослым, и детям.
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