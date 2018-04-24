Башмет Центр

Башмет центр — это проект, вдохновителем и руководителем которого является известный дирижер и педагог Юрий Башмет . В Центре проходят концерты классической и современной музыки, спектакли и представления для детей взрослых, выставки, творческие и благотворительные вечера.

Под музыку известных композиторов в сопровождении органа или фортепиано, песочной анимации для детей здесь читают любимые сказки (стоимость билета от 800 руб.).

При Центре работает «Открытая школа музыки», где дети и взрослые любого уровня подготовки изучают игру на фортепиано, классической гитаре, занимаются академическим и эстрадно-джазовым вокалом, сольфеджио, познают основы импровизации и композиции. Занятия проводят педагоги Московской государственной консерватории, Российской академии музыки им. Гнесиных, хоровой академии им. Попова (стоимость одного занятия от 2500 руб.). Также здесь преподают такие современные дисциплины, как мультипликация, моушн и звуковой дизайн, электронная музыка.