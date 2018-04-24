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Секреты, которые звезды тщательно скрывают
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Секреты, которые звезды тщательно скрывают 

Рамблер 1 час назад
В каждой профессии есть свои тонкости и премудрости. Особые секреты есть и у знаменитостей, но они не всегда готовы ими делиться с аудиторией. Сейчас мы расскажем о некоторых тайнах звёзд, которые они предпочли бы никогда не раскрывать.
1. Многие актрисы ненавидят естественный цвет своих волос, поэтому годами перекрашивают их. Можете ли вы представить себе актрису Вайнону Райдер со светлыми волосами? Между тем, именно такими её наградила природа.
2. В Голливуде есть селебрити, которые росли в неблагополучных семьях. Отец Тоби Магуайра, исполнителя роли человека-паука, отсидел за ограбление банка.
3. Звезды готовы на всё, лишь бы к ним не подкрадывалась старость. Уколы красоты, антивозрастные крема и пластические хирурги давно стали их лучшими друзьями. Но особенно отличилась в борьбе с грядущей старостью эпатажная Леди Гага, которая ещё до наступления тридцатилетия начала сражаться с морщинами. И её секрет — это обычный скотч, который помогает избавляться даже от самых незначительных от признаков старения.
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