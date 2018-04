«Ненавижу английский!»: 11 родительских ошибок, которые отбивают интерес к иностранным языкам 

Кстати, последняя родительская ошибка вас особенно удивит! Ведь большинство из нас сталкивались с этим в своем детстве, а сейчас повторяют то же самое уже с собственными детьми. Специально для читателей «Летидора» статью подготовила преподаватель английского языка и редактор Puzzle English Екатерина Дмитриева . If you know only one language, you live only once («Если ты знаешь только один язык, ты живешь только однажды»). Следуя этой пословице, современные родители стараются наделить своего ребенка как минимум одной дополнительной жизнью. Правда, понимание того, как сделать эту жизнь счастливой и радостной, часто приходит ко взрослому, когда маленький лингвист уже успел столкнуться с непонятными окончаниями, странными глаголами и уж совсем необъяснимым произношением. В основном путь юного полиглота тернист, драматичен, а порой даже трагичен. Безошибочно пережить Present Perfect не просто не получается — возникают лингвосуицидальные мысли: а не покончить ли с этим английским вовсе? Чтобы не доводить свое чадо до языкового самоубийства, необходимо понять главное: Если фраза go toe to toe («с ног до головы») не воспринимается мальчиком как азартный квест-переводилка, это не его проблема. Это проблема мамы, папы или учителя, заставивших ребенка поверить в то, что английский — каторга. Поверьте, самая популярная ошибка при знакомстве с новой жизнью — это не метания между should и have to, а нежелание разобраться, в чем же разница между последними. А вот это уже недоработка взрослых. Поэтому давайте исправлять наши ошибки — ошибки «больших детей». Ошибка №1. Когда основная цель — это правильно выполненные упражнения Первая и самая главная ошибка — путаница в целях и средствах. Требуя от ребенка правильного использования герундия, родители часто забывают, зачем же, собственно, ему так важно это выучить. В действительности все просто: задача всякой мамы — помочь ребенку стать счастливым. Да-да! И это напрямую может зависеть от окончания -ing. А это в сегодняшнем мире довольно серьезно коррелирует с уровнем развития личности. И что, как не языки, позволяет тренировать нашу нейронную сеть так эффективно? Когда мы слышим слог «ca», в нашей голове мгновенно проносятся car, country, California: мы пытаемся предсказать, что именно озвучит говорящий. В результате наш мозг интенсивно занимается устранением лишней информации. Так вот, билингвы справляются с этой операцией куда лучше. Как следствие — им в принципе легче делать выбор по жизни. А это уже социальный навык, который, согласно многочисленным исследованиям, считается сегодня значительно более важным, нежели логическое мышление. Кроме того, изучение языков ведет к увеличению областей мозга, отвечающих за контроль деятельности и концентрацию. Прививая ребенку нелюбовь к английскому странными методами преподавания и подменяя средство целью, вы мешаете молодому человеку стать в перспективе хорошим руководителем, без проблем сдать экзамен, а также эффективно обработать любую информацию. Неужели всеми этими возможностями вы готовы пожертвовать во имя того, чтобы ребенок вызубрил дурацкий герундий и сделал пару упражнений, возненавидев при этом английский? Не легче ли подумать, как вашему чаду преподнести язык с любовью? Ведь в таком случае он сделает 100 подобных упражнений по доброй воле и куда более эффективно. -ing — лишь средство совершенствования детей для их благополучия, реализованности и счастья. Помните также, что иностранные языки расширяют внутренние границы человека, дарят ему новые миры. Если Васенька мечтает стать поэтом, он сначала будет стараться писать как Пушкин, потом попробует как Тургенев, а после откроет для себя Маяковского. А если мальчик узнает, что в одном из австралийских племен аборигенов вместо «Дай ложку, что слева» говорят «Дай ложку, что к востоку от тебя», у него появится отличная возможность разработать свой собственный стиль, опираясь на подобный неординарный метод описания предметов. Ведь это переворачивает сознание. А о таком перевороте мечтает любой сочинитель. Ошибка №2. Объяснение английского на русском языке Вторая грубейшая ошибка в изучении иностранного — это преподнесение языка Х на языке У. Почему-то английскому начинают учить на каком-то чужеземном наречии. Вся суть овладения языком в том, чтобы почувствовать его как родной, привычный и не требующий дополнительного перевода. Соответственно, принцип абсолютного погружения в среду — обязательное условие для освоения иняза. Поэтому мамам и папам, записавшим детей то ли на англо-русские, то ли на русско-английские курсы, нужно срочно оттуда бежать. Но многие родители отличаются завидным неверием в своего ребенка. Им кажется, что если не разжевать формы глагола to be на родном языке (что в принципе сделать невозможно), их чадо так и не осилит эту заморскую тарабарщину, ставшую почему-то международным средством коммуникации. Да просто мозг ребенка настолько пластичен, что в его голове формируется своя система синтаксических, морфологических, лексических и иных правил. Пока ваш малыш играет в куклы, в его черепной коробке пишется авторский учебник «великого и могучего». И это результат общения на русском языке, а не объяснения русского на французском, немецком или древнегреческом. К моменту, когда первоклашки садятся за парту и начинают писать, они уже несколько лет разговаривают на родном языке. Последовательность именно такая, а не наоборот. Поэтому если ребенок после пары месяцев занятий совсем ничего не выдает на разговорному уровне, он ходит на уроки по какому-то другому предмету, но это не английский. Ошибка №3. Зазубривание слов вместо живого общения Движимые желанием помочь малышу освоить английский, родители вводят языковую практику в домашние условия. Это чудесное решение, актуальное для любого возраста, если только ваш ребенок не противится, когда мама, к примеру, начинает говорить не на родном. Но и тут взрослый часто недооценивает способности своего отпрыска. Первому кажется, что вместо полноценного получаса чистой английской речи нужно заняться кальковым переводом или (того хуже) заучиванием слов. То есть ребенка начинают дрессировать: «А как будет по-английски чашка/ложка/вилка?» Вспомните школьные годы: наверняка вы учили много английских слов. И вам хоть как-то это помогло заговорить? Сталкивались с ситуацией, когда ничего не поняли из прозвучавшего от носителя вопроса, а разобравшись, обнаружили, что все слова по отдельности вам знакомы? А теперь представьте себе отличника-подростка, который вроде столько зубрил, с пеленок обладал большим лексическим запасом, но ничего не понимает из живой английской речи. Хотите так? Ответ очевиден. Поэтому любому заучиванию слов, да еще и с переводом на русский, нужно предпочесть 20 минут/час/день в неделю (как душа и время позволяют) живого общения. Ошибка №4. Постоянное сопровождение русским переводом Сейчас выпускают серии детских сказок, где английский текст сопровождается русским переводом. Некоторые мамы пробуют читать на обоих языках. Ни в коем случае не допускайте этой досадной нелепости! Ведь на самом деле перевести фразу «на автобусе» нельзя по определению. По-английски это будет, к примеру, звучать как «автобусом» (by bus). И ваша цель — подвести ребенка к тому, чтобы он мыслил «автобусом», а не учить и переводить конкретные предлоги. Сначала в его голове должен появиться образ, а после он превратится в выраженную мысль. Это еще и лишние усилия, от которых устаешь. Бессмысленные усилия. Ошибка №5. Упрощение или замедление речи Из аналогичных, благих намерений родители часто замедляют речь, полагая, что так дети лучше усвоят материал. Или же популярная версия — максимальное упрощение используемой лексики и грамматических конструкций. То есть не буду говорить мальчику: «Could you give me the red cup, please?», лучше скажу «Can you …?» Нет, просто: «Give me the red cup, please». Или please — слишком сложно? Ну, он знает цвета — покажу на чашку и скажу: «Red». И, пожалуй, медленно произнесу. А теперь подумайте, как происходит ваше общение с годовалым малышом. Вы обращаетесь: «Мой хороший, где тут у нас с тобой кружечка?» И если вам удастся это предложение разобрать всерьез, вы — филолог. Ибо здесь и повелительное наклонение, и уменьшительно-ласкательная форма, и то, о чем ни вы, ни ребенок даже не подозреваете, но все же отлично понимаете друг друга! Так что не стоит калечить английский только потому, что он кажется трудным, ибо неродной. Он не труднее русского. Ошибка №6. Навязывание игры в английский Другая проблема — это то, как именно родителю заговорить на английском, чтобы ребенок принял язык и чувствовал себя комфортно. Самый удачный вариант — начать это делать с раннего детства. На всякий случай: никакого смешения языков у малыша не произойдет. Это миф. Однако в два-три года (тем более в старшем возрасте) дети могут испугаться незнакомой речи, не принять ее. Еще бы! Раньше мама так не разговаривала! С чего вдруг? В лучшем случае, ваш сын или дочь воспримут это как игру, интересную маме по неведомым причинам: вы как бы зовете детей в ней поучаствовать, а они терпят до того момента, пока зачинщик не наиграется. Но подключаться к забаве, участвовать в ней никто не собирается. Это страх, смятение — и никакого английского в голове ребенка. Разгадка лежит в вопросе «Как?», в формате, который станет интересен детям настолько, что они забудут о том, на каком языке ведется игра. Отталкивайтесь от интересов собственных детей. • Если мальчику два года, предложите повозиться в сенсорной коробке с кофейными зернами, сопровождая затею английской и только английской речью. • Если девочке пять, она будет счастлива поделке: подберите разные материалы, найдите красивые прибамбасы — и вперед! • Если ребенку уже одиннадцать, с ним можно вместе что-то приготовить на условиях английского. • Ваш подросток отказывается от грамматики? А что если он любит рисовать? Изобразите один цветок и букет, чисто формально подпишите: It’s a flower/There are flowers. Ребенок будет занят красотой изображения, но конструкция в его голове останется. Язык должен быть фоном, плавно перетекающим в диалог, чтобы инициирование тоже имело место в вашей коммуникации. Когда русский папа строит с сыном железную дорогу, ему не приходит в голову каждую минуту пояснять: «Вот мы сейчас с тобой соединили две детали. Кстати, детали — это… А соединить означает… Соединить можно, например, и швы, и пазлы, и чьи-то судьбы. Понимаешь? Если нет, давай разберем!» Так дорогу они никогда не построят, и игры никакой не выйдет. То же и с английским. Это лишь способ общения во время занимательной деятельности. Ходите на спектакли, не скупитесь на красочную яркую литературу, чтобы ребенок просил вас прочитать ту или иную книгу, смотрите мультики, сказки на английском, показывая детям, что язык — это целая жизнь, а не ваш личный каприз. Ошибка №7. Полная замена общения фильмами на языке Отдельная ошибка родителей — это чрезмерный акцент на просмотре видеоконтента. Кино на английском — это замечательно. Медийные продукты способствуют адекватному восприятию языка детьми: во время звучания иностранной речи ребенок не чувствует себя дискомфортно либо в опасности. Но важно не забывать, что владение английским — это еще и говорение: обязательно инициирование речи. С ребенком можно подвигаться, попрыгать, побегать, побаловаться на английском — так он станет не только пассивным воспринимающим, но и активным участником коммуникации. Ошибка №8. Native speaker вместо педагога Еще один прокол — это слишком высокая ставка, которую родители делают на носителя. Он эффективен, когда у ребенка уже есть сформированная база. Сама по себе болтовня вне методики эффективна примерно как реклама. Что запомнилось, то запомнилось. А нет — ну что делать? Ошибка №9. Использование фраз «А скажи-ка ты мне, как переводится…» вместо «Что интересного ты узнал сегодня?» И, конечно, весьма стандартное заблуждение мам и пап, касающееся не только английского, — это экзамен, который необходимо устроить своему чаду. Положим, второклассница ходит на занятия английским и перманентно выдает дома какие-то новые фразы, слова, невольно вспоминая то одно, то другое из потока собственного сознания. Но вдруг мама решает спросить: «А как перевести на английский слово „стена“»? Ребенок скукоживается, зажимается и чувствует себя припертым к этой самой стене. Причем это абсолютно не будет зависеть от того, знаком он с существительным wall, не знает вовсе или оно теплится в пассивном запасе юной головки. Мама при этом может продолжить: «Ну как же так? Ведь это просто. Наверняка проходили. Всего один слог…» После уроков нужно поинтересоваться у детей, как прошел день вообще, что любопытного было на занятиях, что понравилось, что не очень. Тогда он, вероятно, даже удивит вас своими познаниями. А вот в стрессовом состоянии вряд ли сможет воспроизвести даже a cat/a dog. Любые замечания стоит делать мягко. Если у вас не выходит, поразмыслите на тему подмены целей средствами. Когда малыш зазубрит слово wall, это вовсе не будет означать, что он овладеет английским. То есть для вас псевдостатус отличника, признание школьных оценок единственным критерием знаний дочери/сына перекрывают важность реальных умений и навыков. Ошибка №10. Репетитор только ради хороших оценок в школе Из похожих соображений родители могут отдавать своего ребенка к репетитору для выполнения классных домашних заданий. Это тоже ошибка. В большинстве случаев адекватный частный педагог должен привести к такому результату, благодаря которому Вася или Лена совершенно перестанут готовить домашку по английскому для школы. Ибо им не составит никакого труда автоматически воспроизводить на занятии верные артикли, времена и их согласование. Ведь частные уроки априори должны обеспечивать знания на уровень выше школьных — хотя бы потому, что ребенку уделяется индивидуальное внимание. • Либо вы хотите, чтобы любимый малыш владел языком, тогда позволяете ему вырваться за рамки школьного образования и предоставляете частному педагогу выбрать для ребенка подходящий формат. • Либо вы стараетесь удовлетворить собственные амбиции, субъективно связанные со школьными оценками вашего чада. • Есть третий вариант: вы в принципе уверены, что сыну неинтересен и не пригодится английский, и готовитесь к поступлению на химический факультет. Но тогда причем же тут репетитор? Примите с легким сердцем тройку по языку, которая никак не повлияет на карьеру выпускника. За это вовсе не обязательно кому-то доплачивать. Ошибка №11. Обучение чтению и письму малыша до трех лет Самый большой грех скорее педагогов нежели родителей — это незнание следующего тезиса: Если вы приступаете к подобному насилию над мозгом ребенка, знайте, что цифры и буквы он запомнит, может, даже в год. Но это бесповоротно навредит ему: усталость, невозможность цельного восприятия текстов с точки зрения смысла, неспособность к скорочтению — это лишь некоторые последствия воспитания слишком юного чтеца и грамотея. Соответственно, не выдвигайте детям требования не по возрасту. Научить можно и обезьяну. Но вы ведь не думаете, что с ребенком надо так же, как и с шимпанзе? Последствия будут неутешительными. Итак, помните, что чем меньше ошибок сделает взрослый человек, тем меньше их будет и у ребенка. Язык — это страсть. И даже если вам кажется, что в семь лет уже можно посадить его за нудные упражнения, потому что он уже большой, просто посмотрите на его настроение, когда он будет их выполнять. А потом разберите яркого Gruffalo. Вы поймете, что это не просто более увлекательно для первоклашки, но еще и в разы более эффективно, нежели скучная зубрежка. Открывайте, изобретайте, удивляйтесь и вкладывайте эмоции! Если вам искренне интересно, будет интересно и ребенку. Просто прислушивайтесь к нему. Фото: Shutterstock.com