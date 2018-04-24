Международный фестиваль «Сыктывкарская весна» впервые выйдет на улицу

СЫКТЫВКАР, 24 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева /. XXVIII Международный фестиваль оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс» (Сыктывкарская весна) пройдет 12 — 29 мая в столице Республики Коми. В рамках фестиваля зрителям представят премьеры, а также пройдет грандиозный уличный концерт, в котором примут участие звезды мировой величины, рассказал во вторник журналистам директор Театра оперы и балета Коми Дмитрий Степанов

"В Год культуры, объявленный в этом году в республике, в 60-й театральный сезон мы готовим сюрприз для зрителей — впервые устраиваем большой уличный концерт на Театральной площади перед театром. Он запланирован на 26 мая с участием лучших артистов, приглашенных звезд мирового уровня, надеюсь, погода не испортит наши планы", — сказал Степанов.

Фестиваль порадует и другими новинками, в частности он откроется 12 мая с премьеры балета «Баядерка». «Открытие должно быть ярким и интересным. „Баядерка“ масштабна, это будет запоминающееся открытие фестиваля», — пояснил выбор театра его главный дирижер Азат Максутов.

В ходе фестиваля также покажут уже полюбившиеся зрителям «Риголетто», " Евгений Онегин ", а также премьеру единственной оперы «короля оперетт» Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана», которую никогда ранее в Сыктывкаре не ставили.

Еще одной новинкой фестиваля станет камерный концерт, который организуют в фойе театра, чтобы зрители могли быть ближе к исполнителям. Солисты устроят гостям путешествие в мир оперы, исполнят популярные и редко звучащие арии и дуэты из оперетт и мюзиклов итальянских, испанских, французских композиторов — представителей тех стран, которые внесли наибольший вклад в развитие оперного искусства.

Завершится фестиваль 29 мая масштабным гала-концертом, имена приглашенных звезд пока держатся в секрете, отметил директор театра. Он подчеркнул, что театр сохранил цены на уровне прошлого года — от 300 до 1000 рублей за билет. «Сыктывкарса тулыс» является знаковым событием культуры в Коми, весенним праздником искусства со своими традициями, который имеет своих поклонников и за рубежом.