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Оператор подкрался и травмировал участницу шоу «Песни»
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Оператор подкрался и травмировал участницу шоу «Песни» 

News.ru 22 минуты назад
Участница шоу «Песни» Евгения Майер получила травму во время съёмок программы. Девушка не заметила оператора, который подошел к ней сзади, и откинула голову.
В результате, чтобы смягчить последствия сильного удара, ей понадобилась помощь врачей.
По предварительным данным, у Майер подозрение на сотрясение головного мозга, передаёт издание Super.ru.
«Песни» — это шоу, участники которого борются за контракт с музыкальным лейблом и главный приз в размере 5 млн рублей. Продюсерами выступают Максим Фадеев (лейбл MALFA) и Тимати (лейбл Black Star).
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