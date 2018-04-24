Оператор подкрался и травмировал участницу шоу «Песни»

Участница шоу «Песни» Евгения Майер получила травму во время съёмок программы. Девушка не заметила оператора, который подошел к ней сзади, и откинула голову.

В результате, чтобы смягчить последствия сильного удара, ей понадобилась помощь врачей.

По предварительным данным, у Майер подозрение на сотрясение головного мозга, передаёт издание Super.ru