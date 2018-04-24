Квинтет «Симфоджаз братьев Ивановых» представит «Весеннюю мистерию» в джаз‑клубе в Пушкине

В Пушкинском джаз-клубе «Арт-Ликор» 28 апреля в 19:00 состоится концерт «Весенняя мистерия», программу представляют блистательные музыканты-виртуозы, солисты Московской областной филармонии — квинтет «Симфоджаз братьев Ивановых», говорится в сообщении пресс-службы организаторов концерта.

«Весенняя мистерия» — это праздничное музыкальное действо на стыке современных жанров, сочетание строгих музыкальных форм старинной сюиты, канонических традиций испанской католической мессы и свободных джазовых импровизаций. Действо строится на чередовании вокальных произведений аргентинского композитора Ариэля Рамиреса и оригинальных инструментальных пьес сюитно-импровизационной формы», — говорится в материале.

Программа многократно исполнялась в лучших концертных залах столицы в различных исполнительских составах, в том числе с хором и органом, и непременно имела восторженный прием публики.