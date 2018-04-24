Форум музыкальных театров России пройдет в Екатеринбурге в ноябре

"Форум у нас будет проходить с 10 по 17 ноября, им мы подытожим юбилейный год нашего театра — 85 лет. Мероприятие такого масштаба будет у нас впервые, будут принимать участие огромное количество людей, сюда съедутся критики, режиссеры, дирижеры, продюсеры, для того чтобы поговорить о жанре. Мы ждем Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса", — сказал Сафронов.

Он отметил, что предстоящий форум — «это серия мастер-классов, круглых столов, показов с обсуждением, на каком витке развития находится сегодня музыкальный театр — оперетта и мюзикл».

"Наш жанр — сложный, не такой популярный, поэтому нам хочется все-таки свое место определить. Оперетта и мюзикл переживают не самые лучшие годы. Например, оперетту сейчас пишут очень мало композиторов", — пояснил собеседник агентства.

По словам Сафронова, на Урал приедут со своими постановками Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии и Новосибирский музыкальный театр. «Начнем мы с гала-концерта Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. Новосибирск привозит спектакль „Средство Макропулоса“, — отметил он.