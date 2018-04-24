Ещё
Форум музыкальных театров России пройдет в Екатеринбурге в ноябре
Далее:
Читайте также:
Ещё

Форум музыкальных театров России пройдет в Екатеринбурге в ноябре 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Форум музыкальных театров России «От практики к совершенству» состоится в ноябре в Екатеринбурге. Ожидается участие всемирно известного музыканта Эндрю Ллойда Уэббера и драматурга Тима Райса, сообщил во вторник ТАСС директор Свердловского театра музыкальной комедии Михаил Сафронов.
"Форум у нас будет проходить с 10 по 17 ноября, им мы подытожим юбилейный год нашего театра — 85 лет. Мероприятие такого масштаба будет у нас впервые, будут принимать участие огромное количество людей, сюда съедутся критики, режиссеры, дирижеры, продюсеры, для того чтобы поговорить о жанре. Мы ждем Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса", — сказал Сафронов.
Он отметил, что предстоящий форум — «это серия мастер-классов, круглых столов, показов с обсуждением, на каком витке развития находится сегодня музыкальный театр — оперетта и мюзикл».
"Наш жанр — сложный, не такой популярный, поэтому нам хочется все-таки свое место определить. Оперетта и мюзикл переживают не самые лучшие годы. Например, оперетту сейчас пишут очень мало композиторов", — пояснил собеседник агентства.
По словам Сафронова, на Урал приедут со своими постановками Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии и Новосибирский музыкальный театр. «Начнем мы с гала-концерта Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. Новосибирск привозит спектакль „Средство Макропулоса“, — отметил он.
На форуме также пройдут специальные встречи дирижеров музыкальных театров. Модератором интерактивных лабораторий для драматургов станет Константин Рубинский, добавил Сафронов.
ТАСС: последние новости
Первую в России постановку оперы Мартину "Греческие пассионы" представили на Урале Первый международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова открывается в Уфе Венская опера в сезоне 2018-2019 гг. представит шесть премьер
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах4
Что показывали Петрушки в театре для взрослых
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
«Последний герой»: что стало с участниками20
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой2
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
12:11
Знаменитости, которых подменили двойниками
Другое
10:02
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели
Кино
05:07
Секреты, которые звезды тщательно скрывают
Концерты
11:14
Как уходили знаменитости
Концерты
10:16
Звёзды, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение