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Военные оркестры из Москвы и Петербурга приедут на парад в Крым
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Военные оркестры из Москвы и Петербурга приедут на парад в Крым 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. В июне этого года в Феодосии состоится парад военных оркестров с участием коллективов из разных городов России. Об этом журналистам сообщил глава администрации Феодосии Сергей Фомич.
"С 9 по 12 июня состоится парад военных оркестров. Свое согласие на приезд уже подтвердили шесть коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов", — рассказал Фомич.
По словам мэра города, в предстоящем курортном сезоне для жителей и гостей города будут проведены различные развлекательные мероприятия, в том числе фестиваль рыбной кухни «Барабулька», фестиваль классической музыки, всероссийский шахматный фестиваль, а также музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party.
Официальное открытие курортного сезона в Феодосии запланировано на 1 июня.
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