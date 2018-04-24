Военные оркестры из Москвы и Петербурга приедут на парад в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. В июне этого года в Феодосии состоится парад военных оркестров с участием коллективов из разных городов России. Об этом журналистам сообщил глава администрации Феодосии Сергей Фомич.

"С 9 по 12 июня состоится парад военных оркестров. Свое согласие на приезд уже подтвердили шесть коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов", — рассказал Фомич.

По словам мэра города, в предстоящем курортном сезоне для жителей и гостей города будут проведены различные развлекательные мероприятия, в том числе фестиваль рыбной кухни «Барабулька», фестиваль классической музыки, всероссийский шахматный фестиваль, а также музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party.

Официальное открытие курортного сезона в Феодосии запланировано на 1 июня.