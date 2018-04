5 причин, почему нужно побывать на фестивале Усадьба Jazz

Теперь мы знаем, что вы будете делать в первые выходные лета.

Быть может, это незаметно, но лето уже на подходе. И первые выходные лучшего времени года надо провести особенно. Как вам идея отправиться в Подмосковье? Конкретно — в усадьбу «Архангельское» на грандиозный опен-эйр «Усадьба Jazz»? Вот вам 5 причин, почему надо обязательно побывать на этом фестивале.

1 причина — это модно. Вернее, так: джаз — это вечная классика, которая популярна всегда. Любовь к джазу — это признак хорошего вкуса. Впрочем, на фестивале будет звучать не только джаз, но и такие жанры, как фанк, соул, инди, энтическая музыка, электроника.

В этом году фестиваль отмечает 15-летний юбилей. По этому поводу организаторы приготовили особенную музыкальную программу — такое событе пропускать нельзя.

2 причина — увидеть мировых легенд. Ну когда еще за один день можно увидеть столько звезд? Впервые в России выступит американская группа The New Power Generation. Этот легендарный коллектив с 1990 года сопровождал все выступления музыканта Prince — кумира целой эпохи. 2 июня в «Архангельском» прозвучат песни Purple Rain, Nothing Compares 2U и бессмертные хиты музыканта.

Еще один звездный гость из США — нью-йоркский саксофонист Donny McCaslin, который участвовал в записи последнего прижизненного альбома Дэвида Боуи Blackstar. Впрочем, на этом список знаменитостей фестиваля не заканчивается.

3 причина — послушать вживую любимые хиты. На самой большой сцене фестиваля — «Партер» выступят любимые музыканты самых разных жанров. Например, популярная певица Ёлка , которая исполнит особенную программу, подготовленную специально для фестиваля.

Еще одним из хедлайнеров станет легендарная группа «АукцЫон», в этом году, кстати, отмечающая 40-летний юбилей. Также на сцене «Партер» выступит бывший солист группы 5’Nizza SunSay и певица Manizha.

4 причина — узнать о музыке стран Магриба. Ну правда, интересно ведь! Для справки, страны Магриба — это современные Марокко, Алжир, Тунис и Ливия. И вот французская группа AYWA решила взять традиционные песни этих государств, добавить щепотку фанка, регги и рока, и получилось нечто необыкновенное. Так что выступление группы станет одним из самых ярких событий фестиваля.

5 причина — приобщить к хорошей музыке детей. Конечно, не имеем ничего против современной эстрады, но не одной же Бузовой, как говорится… Организаторы фестиваля понимали, что оставить детей на выходные родители вряд ли смогут. Поэтому, во-первых, сделали для детей до 10 лет бесплатный вход. А во-вторых, организовали для них специальное музыкальное пространство — сцену Усадьба jazz Kids. Здесь покажут лучшие театрально-музыкальные постановки об истории современной музыки, в которых выступят самые разноплановые музыканты из России и не только.

Ваши деть узнают, из каких стилей и течений складывается современная музыка. Какие направления были популярны в разное время и разных точках земного шара, и стали основой для самых любимым хитов. Но никаких лекций! Все пройдет в форме интерактивной сказки, которая не наскучит даже трехлеткам.

Ну а чтобы чадо не голодало, на фестивале как всегда будет работать фуд-корт.

