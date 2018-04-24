Студенческий фестиваль классической музыки Musica Integral 

Целью этого объединения является распространение классической музыки в молодёжной и студенчнской среде. Фестиваль Musica Integral проводится с 2012 года.
За это время в нём приняли участие студенты более 350 образовательных учреждений Российской Федерации и зарубежья — таких, как, например ГИТИС, НИУ ВШЭ, МГУ им. М. В. Ломоносова, МГК им. П. И. Чайковского, МАРХИ, СПбГУ, СПбГК им. Н. А. Римского-Корсакова, ПГНИУ им. А. М. Горького, Венская консерватория, Университет им. Гумбольдта (Берлин, Германия) и многих других. Концерты фестиваля проходили в залах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Перми. Фото: vk.com/Фестиваль Musica Integral
Особенность фестиваля заключается в том, что наряду с профессионалами в музыке выступают и студенты не музыкальных вузов. Кроме того, в фестивале участвуют музыканты, которые признаны в России и в мире: Александр Рамм, Филипп Нодель, Евгений Румянцев, Гайк Казазян, Екатерина Мечетина.
Фестиваль проходит при поддержке Администрации Президента РФ, Президента России Владимира Путина, Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ.