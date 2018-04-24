Группа BrainStorm презентует в Москве новый альбом

В пресс-центре «Национальной службы новостей» состоится пресс-конференция латвийской рок-группы BrainStorm. Музыканты презентуют новый альбом Wonderful Day.

Пресс-конференция с группой состоится 25 апреля в 12:30 по адресу Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Участники группы BrainStorm представят в Москве свой тринадцатый по счету альбом. В его состав вошли материалы, записанные в ходе гастрольного тура по России в конце 2017 года — четыре песни на русском, пять песен на английском и одна песня на латышском языке. Также музыканты в преддверии релиза альбома выпустили клип на песню Wonderful Day, фрагменты для которого были сняты на Международной космической станции космонавтом Сергеем Рязанским

На пресс-конференции участники коллектива ответят на вопросы журналистов и презентуют новый музыкальный материал.

Интернет-трансляция конференции будет доступна на сайте Национальной службы новостей.