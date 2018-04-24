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Группа BrainStorm презентует в Москве новый альбом
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Группа BrainStorm презентует в Москве новый альбом 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В пресс-центре «Национальной службы новостей» состоится пресс-конференция латвийской рок-группы BrainStorm. Музыканты презентуют новый альбом Wonderful Day.
Пресс-конференция с группой состоится 25 апреля в 12:30 по адресу Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Участники группы BrainStorm представят в Москве свой тринадцатый по счету альбом. В его состав вошли материалы, записанные в ходе гастрольного тура по России в конце 2017 года — четыре песни на русском, пять песен на английском и одна песня на латышском языке. Также музыканты в преддверии релиза альбома выпустили клип на песню Wonderful Day, фрагменты для которого были сняты на Международной космической станции космонавтом Сергеем Рязанским.
На пресс-конференции участники коллектива ответят на вопросы журналистов и презентуют новый музыкальный материал.
Интернет-трансляция конференции будет доступна на сайте Национальной службы новостей.
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