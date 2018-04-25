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Группа Brainstorm рассказала о своей кинокарьере
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Группа Brainstorm рассказала о своей кинокарьере 

Газета.Ru 11 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Латвийская группа Brainstorm презентовала в пресс-центре НСН свой новый альбом «Wonderful day» и видеоклип на песню с таким же названием, фрагменты для которого снимал космонавт Сергей Рязанский на Международной космической станции, передает НСН.
Кроме того, музыканты рассказали о своих недавних съемках в романтической комедии Кирилла Плетнева.
"Мы снимались в финальном эпизоде фильма «Семь ужинов», играли сами себя. Финальная сцена в парке, где группа играет на сцене, вокруг сцены много людей, и там встречаются главные герои фильма. Все заканчивается на хорошей ноте и мы играем песню", — рассказал Ренарс Кауперс.
Марис Михельсонс добавил, что фильм выйдет в прокат 14 февраля 2019 года.
Музыканты отметили, что им нравится сниматься в кино. Гитарист и бэк-вокалист Янис Юбалтс снялся в латвийском фильме «Свингеры» 2016 года, а друг группы в данный момент снимает документальное кино про алмазы в Латвии.
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