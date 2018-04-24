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В Театре наций пройдет благотворительный концерт о Винсенте Ван Гоге
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В Театре наций пройдет благотворительный концерт о Винсенте Ван Гоге 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Великий художник открывает самое сокровенное единственному человеку, который был способен его понять. А ещё это пронзительный и откровенный диалог с самим собой и миром, оказавшимся враждебным к столь неординарному таланту. Письма звучат в исполнении Евгения Миронова. Под музыку Шнитке, Брамса, Малера, Бетховена — в исполнении маэстро Юрия Башмета и его «Солистов Москвы», передает "ТВ Центр".
Концерт благотворительный. Все средства пойдут в Фонд «Артист», который поддерживает ветеранов сцены, а также в Фонд «Жизнь в движении» для помощи детям с ограниченными возможностями.
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