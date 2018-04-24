В Театре наций пройдет благотворительный концерт о Винсенте Ван Гоге

Великий художник открывает самое сокровенное единственному человеку, который был способен его понять. А ещё это пронзительный и откровенный диалог с самим собой и миром, оказавшимся враждебным к столь неординарному таланту. Письма звучат в исполнении Евгения Миронова . Под музыку Шнитке, Брамса, Малера, Бетховена — в исполнении маэстро Юрия Башмета и его «Солистов Москвы», передает "ТВ Центр"

Концерт благотворительный. Все средства пойдут в Фонд «Артист», который поддерживает ветеранов сцены, а также в Фонд «Жизнь в движении» для помощи детям с ограниченными возможностями.