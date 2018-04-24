В Москве проходит всероссийский студенческий фестиваль классической музыки

В 2018 году в фестивале примут участие более 100 музыкантов со всей России (70 из Москвы и Московской области, 30 — из регионов), будет проведено 10 мероприятий. Фото: пресс-служба фестиваля Musica Integral Это не только концерты классической музыки на сценах ведущих московских вузов, но и мастер-классы исполнительского мастерства, выставка картин молодых художников «Вдохновлённые музыкой» и заключительный концерт в Большом зале Московской консерватории, который состоится 6 мая. На многие концерты фестиваля вход для зрителей свободный. Фото: пресс-служба фестиваля Musica Integral Афиша основных концертов: — 3 мая 19:00 — ДК МГУ им. М. В. Ломоносова; — 4 мая 17:00 — ВГИК имени С. А. Герасимова; — 5 мая 19:00 — МАрхИ; — 6 мая 19:00 — Гала-концерт в Большом зале МГК им. П. И. Чайковского. Концерт будет транслироваться online в формате 360 градусов. Подробности проведения фестиваля Musica Integral можно узнать на официальном сайте.