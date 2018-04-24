Apple купил права на документальный фильм об Эде Ширане

Компания Apple приобрела права на документальный фильм об авторе и исполнителе Эде Ширане Songwriter ("Автор песен") после показа картины на фестивале Tribeca в Нью-Йорке, сообщает Billboard.

Эксперты оценивают сделку в семизначную сумму. «Автор песен» выйдет в широкий прокат одновременно с публикацией на платформах Apple.

Фильм об Эде Ширане снял кузен музыканта Мюррей Каммингс. Картина рассказывает о развитии карьеры 27-летнего Ширана, показан процесс создания песен и их исполнения. «Я хотел показать его как сонграйтера, а не как суперзвезду Эда Ширана», — признается Каммингс.

Ранее стало известно, что Эд Ширан снимется в комедии о Beatles и напишет музыку к ней.