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Apple купил права на документальный фильм об Эде Ширане
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Apple купил права на документальный фильм об Эде Ширане 

Газета.Ru 1 час назад
Компания Apple приобрела права на документальный фильм об авторе и исполнителе Эде Ширане Songwriter ("Автор песен") после показа картины на фестивале Tribeca в Нью-Йорке, сообщает Billboard.
Эксперты оценивают сделку в семизначную сумму. «Автор песен» выйдет в широкий прокат одновременно с публикацией на платформах Apple.
Фильм об Эде Ширане снял кузен музыканта Мюррей Каммингс. Картина рассказывает о развитии карьеры 27-летнего Ширана, показан процесс создания песен и их исполнения. «Я хотел показать его как сонграйтера, а не как суперзвезду Эда Ширана», — признается Каммингс.
Ранее стало известно, что Эд Ширан снимется в комедии о Beatles и напишет музыку к ней.
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