Свердловская музкомедия готовит премьеру спектакля о Моцарте и Сальери 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Свердловский театр музыкальной комедии готовит к премьере новую постановку истории о Моцарте и Сальери. Либретто и музыку пишут по специальному заказу театра, сообщил ТАСС директор учреждения Михаил Сафронов.
"Сейчас специально для театра музыку пишет композитор Евгений Кармазин, либретто — драматург Константин Рубинский. Будет совершенно другая история, и мы ее держим пока в секрете. Но задача стоит такая — дать новое прочтение истории этих двух совершенно гениальных людей", — сказал Сафронов.
По его словам, в постановке будет задействовано около 250 человек. «Будет занята вся труппа театра, весь холдинг — детская студия, Эксцентрик-балет Сергея Смирнова, группа Non solo, все солисты будут задействованы», — пояснил директор учреждения.
Режиссером-постановщиком выступит главный режиссер Свердловской музкомедии, народный артист России Кирилл Стрежнев, художником-постановщиком — главный художник театра имени Евгения Вахтангова Максим Обрезков. Премьера состоится в Екатеринбурге в ноябре, в дни проведения форума музыкальных театров России «От практики к совершенству», отметил собеседник агентства.
Сафронов добавил, что оперетта и мюзикл «переживают не лучшие времена», авторы считают этот жанр «махровым, ностальгическим». «Мы пытаемся разбить эту позицию, доказать, что все зависит от качества, мы ставим мировые премьеры. В прошлом году выпустили мировую премьеру английской оперетты „Микадо“, и она у нас попала на „Золотую маску“. Недавно поставили легендарный мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса „Эвита“, купили лицензию на его показ, всего на восемь спектаклей», — рассказал директор уральского театра.