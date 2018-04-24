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Баянист Айдар Гайнуллин и ансамбль «Эйфория» выступят в Сергиевом Посаде 28 апреля
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Баянист Айдар Гайнуллин и ансамбль «Эйфория» выступят в Сергиевом Посаде 28 апреля 

РИАМО 51 минуту назад
Фото: РИАМО
Жители Сергиева Посада 28 апреля смогут посетить концерт Московской областной филармонии, на котором представят программу всемирно известного баяниста, вокалиста и композитора, заслуженного артиста Республики Татарстан Айдара Гайнуллина и ансамбля солистов «Эйфория», говорится в сообщении пресс-службы филармонии.
Выступление пройдет 28 апреля в 17:00 в ДК имени Юрия Гагарина в Сергиевом Посаде.
«В программе прозвучат хиты из кинофильмов, авторские сочинения Айдара Гайнуллина и Андрея Иванова, произведения классика аргентинской музыки, ставшего сегодня одним из самых исполняемых композиторов XX века, — Астора Пьяццоллы, а также многое другое», — говорится в сообщении.
Музыканты станут специальными гостями заключительного концерта учащихся и преподавателей детских школ искусств Сергиево-Посадского района «Весенняя лира».
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