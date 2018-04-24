Лучшим шансонье вручили награды

В минувшие выходные в Государственном Кремлевском дворце состоялась XVII церемония вручения премии «Шансон года».

Знаменитые артисты вышли на сцену, чтобы исполнить полюбившиеся зрителям хиты и получить заветные статуэтки. Вручение легендарной премии проходит уже в 17-й раз. По традиции яркое событие поразило гостей концерта своей зрелищностью. Авторские песни, красочные танцы и любимые слушателями «Радио Шансон» российские исполнители создали поистине душевную атмосферу.

— На эстраде сейчас редко встретишь какой-либо жанр в чистом виде, — поделилась своим мнением после выступления Анастасия. — Но если песня хороша, то неважно, к какому жанру она относится.

Статуэтка за песню «Я украду ее» досталась лауреатам премии Александру Шоуа и Артуру Бэсту.

Заслуженную награду за песню «Зинаида» на стихи поэта Михаила Гуцериева получила и легендарная группа «На-На». Артисты говорят, что эту композицию знают даже за рубежом. Например, много поклонников у «Зинаиды» в Германии.