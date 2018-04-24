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Лучшим шансонье вручили награды
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Лучшим шансонье вручили награды 

Вечерняя Москва 35 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В минувшие выходные в Государственном Кремлевском дворце состоялась XVII церемония вручения премии «Шансон года».
Знаменитые артисты вышли на сцену, чтобы исполнить полюбившиеся зрителям хиты и получить заветные статуэтки. Вручение легендарной премии проходит уже в 17-й раз. По традиции яркое событие поразило гостей концерта своей зрелищностью. Авторские песни, красочные танцы и любимые слушателями «Радио Шансон» российские исполнители создали поистине душевную атмосферу.
Открыл концерт Михаил Шуфутинский в дуэте с Анастасией Спиридоновой с композицией «Питер — Москва».
— На эстраде сейчас редко встретишь какой-либо жанр в чистом виде, — поделилась своим мнением после выступления Анастасия. — Но если песня хороша, то неважно, к какому жанру она относится.
Статуэтка за песню «Я украду ее» досталась лауреатам премии Александру Шоуа и Артуру Бэсту.
Заслуженную награду за песню «Зинаида» на стихи поэта Михаила Гуцериева получила и легендарная группа «На-На». Артисты говорят, что эту композицию знают даже за рубежом. Например, много поклонников у «Зинаиды» в Германии.
— Достойная песня, сам же образ девушки в ней собирательный, — пояснил участник группы Вячеслав Жеребкин. — Он цепляет, а в шансоне это важно.
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