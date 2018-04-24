Юные фольклористы из Черемушек выступили на концерте «Душа России»

Воспитанники школы традиционной культуры «Желанница» центра «Лидер» из Черемушек приняли участие в большой праздничной программе «Душа России», которая прошла в малом зале Московского дворца пионеров.

На сцене, сменяя друг друга, выступили ансамбли «Голосена», «Малахит», «Заряница», «Горошинки». Звучали как сводные песни, так и сольные номера. В концертной программе также прозвучали масленичные песни-припевки, рождественские колядки, весенние заклички, детские потешки и русские народные военные песни.

«Все участники фольклорных ансамблей очень стараются, их артистизм, яркое представление народных музыкальных композиций проникают в душу и сердце каждого зрителя. Исполнение военных песен многих в зале трогает до слез, а по окончании военного блока зрители награждают «лидерцев» самыми громкими аплодисментами», — добавляет пресс-служба «Лидера».