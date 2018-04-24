Воспитанники «Желанницы» приняли участие в концертной программе «Душа России»

В малом зале Московского дворца пионеров состоялся большой праздничный концерт «Душа России» в рамках концертного проекта «Мал золотник, да дорог» школы традиционной культуры «Желанница» центра «Лидер» из Черемушек.

Юные фольклористы долго готовились к этому большому событию, репетировали, оттачивали танцевальные движения, подготавливали костюмы. С приветственным словом к зрителям и участникам концерта обратилась руководитель центра «Лидер» Татьяна Самарина . Она пожелала ребятам и педагогам школы «Желанница» новых творческих успехов и интересных музыкальных находок.

«Все участники фольклорных ансамблей очень стараются, их артистизм, яркое представление народных музыкальных композиций проникают в душу и сердце каждого зрителя. Исполнение военных песен многих в зале трогает до слез, а по окончании военного блока зрители награждают «лидерцев» самыми громкими аплодисментами», — добавляет пресс-служба «Лидера».