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Воспитанники «Желанницы» приняли участие в концертной программе «Душа России»
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Воспитанники «Желанницы» приняли участие в концертной программе «Душа России» 

Управа района Черемушки 21 минуту назад
Фото: Управа района Черемушки
В малом зале Московского дворца пионеров состоялся большой праздничный концерт «Душа России» в рамках концертного проекта «Мал золотник, да дорог» школы традиционной культуры «Желанница» центра «Лидер» из Черемушек.
Юные фольклористы долго готовились к этому большому событию, репетировали, оттачивали танцевальные движения, подготавливали костюмы. С приветственным словом к зрителям и участникам концерта обратилась руководитель центра «Лидер» Татьяна Самарина. Она пожелала ребятам и педагогам школы «Желанница» новых творческих успехов и интересных музыкальных находок.
«Все участники фольклорных ансамблей очень стараются, их артистизм, яркое представление народных музыкальных композиций проникают в душу и сердце каждого зрителя. Исполнение военных песен многих в зале трогает до слез, а по окончании военного блока зрители награждают «лидерцев» самыми громкими аплодисментами», — добавляет пресс-служба «Лидера».
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