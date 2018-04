Наша любимая музыка Акиры Ямаоки

А также впечатления с концертов, посвящённых Silent Hill.

Творчество Акиры Ямаоки выходит далеко за пределы серии игр Silent Hill. Он писал саундтреки к играм студии Гоити Суды (Suda51) — Shadows of the Damned, Lollipop Chainsaw, Killer is Dead и других. Вместе с актёром Троем Бейкером и Мэри Элизабет Макглинн он также записал замечательный сингл Revolucion.

Однако наибольшую известность Акире Ямаоке принесли всё-таки саундтреки к Silent Hill — именно с ними он и гастролирует по миру. В России он был уже дважды — сначала в 2015 году, а затем и в 2018-м — с 20 по 24 апреля в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Краснодаре.

Концерт в Екатеринбурге, фото из твиттера Мэри Элизабет Макглинн

Однако в этот раз всё было иначе: Акира Ямаока и Мэри Элизабет Макглинн выступали в сопровождении живого оркестра — это был эксклюзивный тур для России. И оркестр, конечно же, преобразил привычные композиции Ямаоки из Silent Hill — сделал их стократ эпичнее.

Это и плюс, и минус одновременно. С одной стороны, такого Ямаоку мы ещё не слышали, но с другой — привычные композиции стали напоминать саундтрек из Final Fantasy или даже « Джеймса Бонда ». Сильнее всего, пожалуй, выделялась главная тема первой части игры.

В оркестровых аранжировках некоторые композиции звучат так, будто их взяли из какой-нибудь классической части про Джеймса Бонда. Это отчётливо слышно в аранжировке главной темы из первой игры, но впечатление от композиции не портит.

автор DTF Запись Семёна Костина с концерта в Москве. Другие видео можно посмотреть здесь

Некоторые композиции оркестр исполнял без участия Ямаоки и Мэри Элизабет Макглинн — как правило, это были самые меланхоличные темы из игр. Например, Promise (Reprise), в Silent Hill 2 и первом фильме исполненная одними клавишными. На концерте же она звучала с арфой, скрипками и духовыми — словом, уникальный опыт.

Как и в прошлый раз, эмбиента толком не было, однако оркестр исполнил Betrayal — она звучала в битве с финальным боссом в Silent Hill 2. Без элементов индастриала узнать её было практически невозможно — в исполнении симфонического оркестра музыка сильно изменилась, стала позитивной, мажорной.

Зато абсолютно все песни с вокалом Мэри Элизабет Макглинн благодаря оркестру «расцвели» — приобрели дополнительную глубину и эпичность.

Тур с оркестром организовали специально для России. «Хотели сделать что-то необычное» — рассказал мне один из организаторов концертов Олег Коленда, а также поделился некоторыми подробностями.

Дирижёра Анатолия (в Екатеринбурге его имя скандировали не меньше, чем Мэри Элизабет Макглинн и Акиры Ямаоки) и группу музыкантов пригласили из Российской академии музыки имени Гнесиных. Аранжировки для оркестра также писал московский композитор, хотя все демо, конечно, согласовывались с Акирой Ямаокой.

Концерт в Москве

Равно как и в случае с концертами в 2015-м, в зале царила потрясающая, добрая и тёплая атмосфера. Благодарить за это стоит, конечно, Мэри Элизабет Макглинн, которая постоянно общалась с публикой и время от времени складывала руками сердечко. Опыт, совершенно иной, нежели в мрачных играх серии. Silent Hill, судя по всему, мёртв, однако саундтрек к нему живёт насыщенной жизнью.

Творчество Ямаоки популярно и за пределами игр — как минимум, среди фанатов одноимённой экранизации. Музыку Сайлент-Хилла играют на концертах и в тематических квеструмах. И конечно у каждого из нас есть свой любимый трек.

Алексей Сигабатулин: С серией Silent Hill я знаком весьма поверхностно, а потому песни Ямаоки и Мэри Элизабет Макглин вызывают сторонние ассоциации, не связанные с играми. Фаворит — пожалуй, When You’re Gone из Shattered Memories. Объяснять прелесть той или иной песни — не самое благодарное занятие, всё же впечатления и ассоциации у каждого свои, но этот трек запомнился своей динамичностью и какой-то лёгкостью, наверное. Не могу ещё не отметить Hell Frozen Rain и Waiting For You — они тоже из плейлиста не пропадают.

Семён Костин: Breeze In Monochrome Night из Silent Hill 3. Услышал его в 2003 году на дисковом приложении к журналу «Навигатор игрового мира». С серией на тот момент ещё не был знаком, но этот обволакивающий и мрачный эмбиент моментально врезался в память. Плюс ещё в самом журнале вокруг Ямаоки сложился маленький и уютный редакционный культ. Всё это подтолкнуло к знакомству с серией, а трек так и остался любимым.

Дмитрий Мучкин: Theme of Laura из Silent Hill 2 — одно из моих любимых произведений вообще. Я познакомился с ним где-то в 2004 или 2005 году и сразу же понял: это моё. В треке прекрасно всё. Инструменты вступают ровно тогда, когда нужно, чтобы подчеркнуть самые эмоциональные моменты: гитары тихо переговариваются, их вдруг перекрывает скрипка, потом она остаётся одна, через пару секунд гитары опять в центре внимания.

Мелодия грустная, но обнадёживающая, как будто кто-то прошёл через жуткие страдания, но теперь обрёл душевный покой и делится с тобой частью своей мудрости. Для меня Theme of Laura — идеальный пример того, как можно рассказывать истории через одну только музыку, без единого слова. А ещё это одно из доказательств, что лучшие саундтреки к играм пишут японцы.

Данил Свечков: Hometown. По сути это всего лишь обновлённая главная тема из первой игры, но именно это в ней и подкупает, помимо шикарного вокала, разумеется. Silent Hill 1 начинается с этой музыкальной темы, а Silent Hill 3, который завершает трилогию классических частей, заканчивается ею.

Сергей Сабуров: Theme of Laura (Reprise). Никогда не забуду сцену из Silent Hill 2 с Анджелой, поднимающейся по горящей лестнице в никуда. «You see it too? For me it's always like this».

Олег Чимде: При всех неоспоримых достоинствах вокала Мэри Элизабет Макглинн, я всё-таки больше люблю эмбиент-саундтреки. Любимый — Betrayal. От этого трека и без всякого контекста из игры всё внутри переворачивается. Почему-то он меня бодрит сильнее кофе.

Андрей Верещагин : Моё знакомство с серией Silent Hill началось с четвёртой части и именно благодаря песне Room of Angel. Впервые я услышал её на диске-приложении к какому-то журналу про видеоигры и с первых же нот влюбился в эту тягучую, тяжёлую, даже жуткую мелодию с вкрадчивым вокалом Мэри Элизабет Макглинн. Тогда я вытащил mp3-файл с диска и заслушал его до дыр, а как только у меня появились деньги, бросился в магазин за самой Silent Hill 4. Я и сейчас порой переслушиваю Room of Angel, и она всё так же наводит на меня жути.

Поделитесь своими любимыми треками мастера в комментариях, а заодно и впечатлениями от концертов, если смогли прийти. Всё-таки среди игровых композиторов Акира Ямаока, пожалуй, один из самых известных и культовых. И его вклад в культуру сложно переоценить.

#дискуссии #музыка #silenthill