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В ДК Дружба прошёл юбилейный концерт Людмилы Юфкиной
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В ДК Дружба прошёл юбилейный концерт Людмилы Юфкиной 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
В минувшее воскресенье на сцене Дома культуры «Дружба» поселения Вороновское состоялся V юбилейный концерт Людмилы Юфкиной. Об этом сообщается на официальных страницах культурного учреждения в социальных сетях.
Концертная программа «Торжество народной песни» собрала всех любителей народной песни. В рамках программы зрители услышали русские песни, стилизованные народные и грузинские.
Помимо всеми любимой исполнительницы на сцене ДК «Дружба» также выступили друзья и коллеги Людмилы: Голос Кавказа — Нино Родонаия, студентка Института Современного Искусства — Милена Рязанцева, Александр Князев и Яна Исаева, ну и конечно же, ни одна концертная программа в поселении не проходит без выступлений Ведущих творческих коллективов города Москвы ансамбля «Чародеи» и танцевального коллектива «Калинка».
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