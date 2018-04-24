В ДК Дружба прошёл юбилейный концерт Людмилы Юфкиной

В минувшее воскресенье на сцене Дома культуры «Дружба» поселения Вороновское состоялся V юбилейный концерт Людмилы Юфкиной. Об этом сообщается на официальных страницах культурного учреждения в социальных сетях.

Концертная программа «Торжество народной песни» собрала всех любителей народной песни. В рамках программы зрители услышали русские песни, стилизованные народные и грузинские.