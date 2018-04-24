24 и 26 апреля в Москве пройдут концерты сольного исполнения на фортепиано

24 апреля перед слушателями выступит Юн А Ин — лауреат международных конкурсов, которая обучается в Московской консерватории им. П. И. Чайковского в классе профессора Э. Вирсаладзе, а 26 апреля посетителей фестиваля ждёт выступление Жоау Шавьера, который также является лауреатом международных конкурсов. Фортепиано считается королём музыкальных инструментов, так как диапазон его тонов охватывает полный спектр звучания инструментов большого оркестра от нижней до верхней ноты. Начало выступлений: 24 апреля — 17:00 (Юн А Ин) 26 апреля — 19:00 (Жоау Шавьер)