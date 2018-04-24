Гид по Собиновскому: полная программа мероприятий музыкального фестиваля

Откроется фестиваль 22 мая. На концерте Открытия прозвучат кантатно-ораториальные и симфонические произведения русских композиторов в исполнении Губернского театра хоровой музыки, Концертного оркестра духовых инструментов «Волга-бэнд», солистов хора и симфонического оркестра театра. Первой заявлена кантата «Песнь о вещем Олеге», написанная Н. Римским-Корсаковым к столетию со дня рождения А. С. Пушкина (1899 г.). Продолжат концерт поражающая своей легкостью и невесомостью «Весенняя кантата» Г. Свиридова, сцены из опер «Мазепа» П. Чайковского и «Руслан и Людмила» М. Глинки. Одной из интереснейших страниц открытия фестиваля станет исполнение музыки Альфреда Шнитке к фильму Ю. Кары «Мастер и Маргарита» — это последняя работа композитора для кино. Дирижером концерта традиционно выступит Юрий Кочнев

Фото: пресс-служба Саратовского театра оперы и балета

Еще одно уникальное событие ждет зрителей Собиновского фестиваля 28 мая. Впервые в Саратове на сцене театра оперы и балета выступит балетная труппа театра «Кремлевский балет» с красочным спектаклем «Руслан и Людмила» на музыку М. Глинки и В. Агафонникова. Этот балет создан по мотивам поэмы А. Пушкина и оперы М. И. Глинки, где сказочное волшебство соседствует с реальностью, а история и вымысел приправлены мягкой иронией. Возможность увидеть полноценную московскую постановку с декорациями и костюмами в провинции — большая редкость. Отметим, что спектакль идет в сопровождении фонограммы Симфонического оркестра радио «Орфей».

В оперных и балетных спектаклях «Князь Игорь», «Пиковая дама», " Дон Кихот ", «Русалка» и «Щелкунчик» выступят приглашенные солисты Большого театра, Мариинского театра, Михайловского театра, Большого театра Республики Беларусь, Самарского театра оперы и балета и Латвийской оперы, «Новой оперы» и «Геликон-оперы».

Фото: пресс-служба Саратовского театра оперы и балета

Первой оперой XXXI Собиновского фестиваля станет «Князь Игорь» Александра Бородина — уникальное явление в русском искусстве, образец национального героического эпоса в музыке. Она пройдет 25 мая. В качестве приглашенных солистов выступят московские оперные певцы: Алексей Антонов и Ирина Морева из Московского театра «Новая опера» им. Е. В. Колобова, Михаил Гужов из театра «Геликон — Опера». Дирижером выступит уже знакомый саратовской публике художественный руководитель и главный дирижёр Академического симфонического оркестра Московской филармонии народный артист СССР, профессор Юрий Симонов . Примечательно, что в 1898 году в опере «Князь Игорь», которая шла в Большом театре в Москве, принимал участие сам Леонид Собинов

29 мая на сцене Саратовского оперного театра пройдет постановка оперы в трех действиях Петра Ильича Чайковского «Пиковая дама». В спектакле примут участие приглашённая солистка Самарского академического театра оперы и балета, приглашенная солистка Латвийской Национальной оперы дипломант Национальной театральной премии «Золотая маска» Ирина Крикунова , солист Государственного академического Большого театра России заслуженный артист России Роман Муравицкий и заслуженная артистка России Марина Шутова . За дирижерский пульт встанет лауреат Государственной премии Республики Беларусь, народный артист Республики Беларусь Александр Анисимов

Прима-балерина Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь лауреат международных конкурсов Екатерина Олейник и премьер Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь лауреат международных конкурсов Константин Героник выступят в рамках фестиваля 30 мая в ярком балете по роману Мигеля Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» — «Дон Кихот». Это еще одна постановка лауреата Национальной театральной Премии «Золотая Маска» Кирилла Симонова

"Я очень благодарна руководству театра за приглашение на Собиновский музыкальный фестиваль — это большая честь выступать на таком уровне. И это мой первый приезд в Саратов — ожидание от встречи с новым городом, театром, публикой волнительны, в хорошем смысле слова, — это ожидание новых впечатлений, эмоций, вдохновения". Прима-балерина Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь лауреат международных конкурсов Екатерина Олейник

31 мая в программе заявлена романтическая драма в трех действиях «Русалка» А. Даргомыжского с участием солистки Государственного академического Мариинского театра лауреата международных конкурсов Ирины Матаевой, солиста Государственного академического Мариинского театра лауреата международных конкурсов Сергея Семишкура , солиста Государственного академического Мариинского театра народного артиста России Владимира Ванеева

"Мне приятно быть в числе участников такого престижного фестиваля, как Собиновский музыкальный фестиваль. Исполнить партию Князя в опере «Русалка», которая входила в репертуар великого певца Леонида Витальевича Собинова на фестивале его имени — большая и приятная ответственность". Солист Государственного академического Мариинского театра лауреат международных конкурсов Сергей Семишкур

Одним из самых ожидаемых спектаклей предстоящего Собиновского фестиваля является балет в двух действиях «Щелкунчик». В качестве приглашенных артистов выступят солистка Михайловского театра лауреат международного конкурса Вероника Игнатьева и премьер Михайловского театра дипломант международного конкурса Иван Зайцев . Билеты на этот спектакль раскупаются с невероятной скоростью и не в фестивальный период, а в период Собиновского сомневаться в аншлаге точно не приходится.

Концепция Собиновского фестиваля подразумевает синтез музыкальных жанров и различных видов искусств. Согласно заявленной теме фестиваля на XXXI Собиновском пройдут сразу два литературно-музыкальных вечера. 26 мая с композицией «Метель» по повести А. Пушкина на музыку Г. Свиридова на сцену выйдет Народный артист России Евгений Князев . 4 июня с уникальной авторской программой «Близкие и далекие» выступят современные поэты Екатерина Яшникова и Константин Потапов , а поэтесса Ольга Гайдук завершит этот вечер прочтением своих лирических произведений.

В рамках популярного Конкурса конкурсов вокалистов 12 молодых солистов из разных уголков нашей Родины и стран зарубежья продемонстрируют публике свои вокальные таланты в исполнении народных песен, романсов, а также арий из опер русских и зарубежных композиторов. Конкурс пройдет в два тура. Дирижировать вторым туром будет заслуженный артист республики Северная Осетия — Алания заслуженный артист России Леонид Корчмар из Мариинского театра.

Фото: пресс-служба Саратовского театра оперы и балета

В Голубой гостиной театра романсы на стихи русских поэтов исполнит оперный певец, педагог народный артист СССР Леонид Сметанников в программе «Твой голос ласковый и нежный». Его выступление в рамках Собиновского музыкального фестиваля — давняя и любимая публикой традиция. Завершится XXXI Собиновский музыкальный фестиваль 6 июня заключительным концертом с участием солистов саратовской оперы и лауреатов Конкурса вокалистов. Художественный руководитель фестиваля — лауреат Государственной премии РФ, народный артист России Юрий Кочнев. Возрастное ограничение мероприятий фестиваля 12+.

По материалам пресс-службы Саратовского академического театра оперы и балета