Гид по Собиновскому: полная программа мероприятий музыкального фестиваля 

Откроется фестиваль 22 мая. На концерте Открытия прозвучат кантатно-ораториальные и симфонические произведения русских композиторов в исполнении Губернского театра хоровой музыки, Концертного оркестра духовых инструментов «Волга-бэнд», солистов хора и симфонического оркестра театра. Первой заявлена кантата «Песнь о вещем Олеге», написанная Н. Римским-Корсаковым к столетию со дня рождения А. С. Пушкина (1899 г.). Продолжат концерт поражающая своей легкостью и невесомостью «Весенняя кантата» Г. Свиридова, сцены из опер «Мазепа» П. Чайковского и «Руслан и Людмила» М. Глинки. Одной из интереснейших страниц открытия фестиваля станет исполнение музыки Альфреда Шнитке к фильму Ю. Кары «Мастер и Маргарита» — это последняя работа композитора для кино. Дирижером концерта традиционно выступит Юрий Кочнев.
Фото: пресс-служба Саратовского театра оперы и балета
Еще одно уникальное событие ждет зрителей Собиновского фестиваля 28 мая. Впервые в Саратове на сцене театра оперы и балета выступит балетная труппа театра «Кремлевский балет» с красочным спектаклем «Руслан и Людмила» на музыку М. Глинки и В. Агафонникова. Этот балет создан по мотивам поэмы А. Пушкина и оперы М. И. Глинки, где сказочное волшебство соседствует с реальностью, а история и вымысел приправлены мягкой иронией. Возможность увидеть полноценную московскую постановку с декорациями и костюмами в провинции — большая редкость. Отметим, что спектакль идет в сопровождении фонограммы Симфонического оркестра радио «Орфей».
В оперных и балетных спектаклях «Князь Игорь», «Пиковая дама», "Дон Кихот", «Русалка» и «Щелкунчик» выступят приглашенные солисты Большого театра, Мариинского театра, Михайловского театра, Большого театра Республики Беларусь, Самарского театра оперы и балета и Латвийской оперы, «Новой оперы» и «Геликон-оперы».
Фото: пресс-служба Саратовского театра оперы и балета
Первой оперой XXXI Собиновского фестиваля станет «Князь Игорь» Александра Бородина — уникальное явление в русском искусстве, образец национального героического эпоса в музыке. Она пройдет 25 мая. В качестве приглашенных солистов выступят московские оперные певцы: Алексей Антонов и Ирина Морева из Московского театра «Новая опера» им. Е. В. Колобова, Михаил Гужов из театра «Геликон — Опера». Дирижером выступит уже знакомый саратовской публике художественный руководитель и главный дирижёр Академического симфонического оркестра Московской филармонии народный артист СССР, профессор Юрий Симонов. Примечательно, что в 1898 году в опере «Князь Игорь», которая шла в Большом театре в Москве, принимал участие сам Леонид Собинов.
29 мая на сцене Саратовского оперного театра пройдет постановка оперы в трех действиях Петра Ильича Чайковского «Пиковая дама». В спектакле примут участие приглашённая солистка Самарского академического театра оперы и балета, приглашенная солистка Латвийской Национальной оперы дипломант Национальной театральной премии «Золотая маска» Ирина Крикунова, солист Государственного академического Большого театра России заслуженный артист России Роман Муравицкий и заслуженная артистка России Марина Шутова. За дирижерский пульт встанет лауреат Государственной премии Республики Беларусь, народный артист Республики Беларусь Александр Анисимов.
Прима-балерина Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь лауреат международных конкурсов Екатерина Олейник и премьер Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь лауреат международных конкурсов Константин Героник выступят в рамках фестиваля 30 мая в ярком балете по роману Мигеля Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» — «Дон Кихот». Это еще одна постановка лауреата Национальной театральной Премии «Золотая Маска» Кирилла Симонова.
"Я очень благодарна руководству театра за приглашение на Собиновский музыкальный фестиваль — это большая честь выступать на таком уровне. И это мой первый приезд в Саратов — ожидание от встречи с новым городом, театром, публикой волнительны, в хорошем смысле слова, — это ожидание новых впечатлений, эмоций, вдохновения". Прима-балерина Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь лауреат международных конкурсов Екатерина Олейник
31 мая в программе заявлена романтическая драма в трех действиях «Русалка» А. Даргомыжского с участием солистки Государственного академического Мариинского театра лауреата международных конкурсов Ирины Матаевой, солиста Государственного академического Мариинского театра лауреата международных конкурсов Сергея Семишкура, солиста Государственного академического Мариинского театра народного артиста России Владимира Ванеева.
"Мне приятно быть в числе участников такого престижного фестиваля, как Собиновский музыкальный фестиваль. Исполнить партию Князя в опере «Русалка», которая входила в репертуар великого певца Леонида Витальевича Собинова на фестивале его имени — большая и приятная ответственность". Солист Государственного академического Мариинского театра лауреат международных конкурсов Сергей Семишкур
Одним из самых ожидаемых спектаклей предстоящего Собиновского фестиваля является балет в двух действиях «Щелкунчик». В качестве приглашенных артистов выступят солистка Михайловского театра лауреат международного конкурса Вероника Игнатьева и премьер Михайловского театра дипломант международного конкурса Иван Зайцев. Билеты на этот спектакль раскупаются с невероятной скоростью и не в фестивальный период, а в период Собиновского сомневаться в аншлаге точно не приходится.
Концепция Собиновского фестиваля подразумевает синтез музыкальных жанров и различных видов искусств. Согласно заявленной теме фестиваля на XXXI Собиновском пройдут сразу два литературно-музыкальных вечера. 26 мая с композицией «Метель» по повести А. Пушкина на музыку Г. Свиридова на сцену выйдет Народный артист России Евгений Князев. 4 июня с уникальной авторской программой «Близкие и далекие» выступят современные поэты Екатерина Яшникова и Константин Потапов, а поэтесса Ольга Гайдук завершит этот вечер прочтением своих лирических произведений.
В рамках популярного Конкурса конкурсов вокалистов 12 молодых солистов из разных уголков нашей Родины и стран зарубежья продемонстрируют публике свои вокальные таланты в исполнении народных песен, романсов, а также арий из опер русских и зарубежных композиторов. Конкурс пройдет в два тура. Дирижировать вторым туром будет заслуженный артист республики Северная Осетия — Алания заслуженный артист России Леонид Корчмар из Мариинского театра.
Фото: пресс-служба Саратовского театра оперы и балета
В Голубой гостиной театра романсы на стихи русских поэтов исполнит оперный певец, педагог народный артист СССР Леонид Сметанников в программе «Твой голос ласковый и нежный». Его выступление в рамках Собиновского музыкального фестиваля — давняя и любимая публикой традиция. Завершится XXXI Собиновский музыкальный фестиваль 6 июня заключительным концертом с участием солистов саратовской оперы и лауреатов Конкурса вокалистов. Художественный руководитель фестиваля — лауреат Государственной премии РФ, народный артист России Юрий Кочнев. Возрастное ограничение мероприятий фестиваля 12+.
По материалам пресс-службы Саратовского академического театра оперы и балета