От Энрике Иглесиаса и Джареда Лето до Скриптонита и Федука — 13 ближайших концертов

Thirty Seconds to Mars У вас ещё есть шанс попасть на концерт Джареда Лето и его рок-группы! Артисты выступят 28 апреля 2018 года в СК «Олимпийский».

Джаред Лето, фото из Инстаграма

Nickelback Nickelback приедут в Москву в рамках тура под названием Feed The Machine. «Мы не можем дождаться возвращения и хотим играть для всех наших фанатов в Европе! Концерты там являются одними из самых запоминающихся событий для нас, так как наши европейские друзья вносят в каждый концерт что-то поистине заразительное — в хорошем смысле этого слова. Это наше самое крупное шоу на данный момент, и мы готовы устроить в этом туре реально безбашенную вечеринку», — заявил вокалист и гитарист группы Чед Крюгер. Выступят артисты 21 мая в СК «Олимпийский».

Фотография: Legion-Media Nickelback

Скриптонит Один из самых популярных российских рэперов выступит с большим концертом 19 мая в клубе A2 Green Concert (Санкт-Петербург). Артист исполнит свои знаменитые хиты и новинки из альбома «Уроборос: улица 36/ Уроборос: зеркала».

Скриптонит, фото из Инстаграма

Энрике Иглесиас Многократный обладатель «Грэмми» приедет в Москву ради одного концерта, который состоится 1 июня 2018 года. Внимание, шоу будет единственным и пройдёт в «Крокус Сити Холле»!

Фотография: Legion-Media Энрике Иглесиас

Оззи Осборн Совсем скоро британский рок-музыкант посетит два города России: в Москве его концерт состоится 1 июня СК «Олимпийский», в Санкт-Петербурге — 3 июня в Ледовом дворце.

Фотография: Legion-Media Оззи Осборн

Feduk Главный хит 2017 года под названием «Розовое вино» слышали все. Так вот, один из его исполнителей — Feduk — споет эту песню и другие на концертной площадке Korston Club, Москва, 4 мая. А 8 июня Фёдор выступит в клубе Gipsy. snippet of a new song 4 your hangover? A post shared by #FEDUK | #RNDM (@fedukone) on Jan 2, 2018 at 7:46am PST Deep Purple Юбилейный концерт группы, посвященный 50-летию её творческой деятельности, пройдет 30 мая в СК «Олимпийский» в Москве и 1 июня в Деловом Дворце в Питере.

Фотография: Legion-Media Deep Purple

Джеймс Блант У вас есть возможность услышать трогательные песни You're Beautiful и Goodbye My Lover в живую! Их автор даст два концерта: 14 мая в Санкт-Петербурге в БКЗ «Октябрьский» и 16 мая в Москве в «Крокус Сити Холле».

Джеймс Блант, фото из Инстаграма

Макс Барских Исполнитель песни «Туманы», которая завоевала, кажется, все хит-парады, готов представить своё масштабное шоу под одноименным с песней названием. Собирает поклонников Макс Барских 25 мая в Дворце Спорта «Мегаспорт».

Макс Барских, фото из Инстаграма

Tyga Готовится приехать в Россию и бывший бойфренд Кайли Дженнер! Номинант «Грэмми» даст концерты 14 и 15 мая, в Москве (ГлавClub Green Concert) и Санкт-Петербурге (клуб «Зал Ожидания»).

Фотография: Legion-Media Tyga

Pink Floyd Легендарная британская рок-группа собирается исполнить свои хиты 4 мая в ГлавClub Green Concert, Москва.

Танцы Минус Не упустите возможность увидеть своими глазами концерт группы 90-х «Танцы минус» под руководством её лидера — Вячеслава Петкуна . Группа выступит в клубе «16 Тонн» в Москве.

Вячеслав Петкун, фото из Инстаграма

Би-2 Альтернативная рок-группа даст большой концерт с участием симфонического оркестра 18 и 19 мая в «Крокус Сити Холле».

Би-2, фото в Инстаграме