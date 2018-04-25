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Лекция об электрической музыке пройдет в библиотеке имени Светлова
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Лекция об электрической музыке пройдет в библиотеке имени Светлова 

Управа Пресненского района города Москвы 56 минут назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Лекция «Современный терменвокс» пройдет 28 апреля в Центральной городской молодежной библиотеке имени Михаила Светлова.
В учреждении проходит цикл рассказов, посвященных электрическим музыкальным инструментам. Лекции собраны под одним названием — «Электрификация звука», сообщили на официальном сайте библиотеки имени Светлова.
На данный момент, на планете существует лишь один музыкальный инструмент, на котором можно играть без помощи рук. Это и есть терменвокс. Посетители мероприятия услышат о его эволюции.
В заключении, гостям представится возможность попробовать свои силы в игре на терменвоксе.
Вход свободный по регистрации.
Мероприятие начнется в 17:00 по адресу: улица Большая Садовая, дом 1.
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