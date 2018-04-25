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Оркестр под управлением Гергиева дал концерт на КамАЗах
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Оркестр под управлением Гергиева дал концерт на КамАЗах 

RT на русском 1 час назад
Фото: KM.RU
В Казани Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева дал концерт для сотрудников «КамАЗа» прямо в заводском цеху. Сцену расположили на шести грузовиках. В программе прозвучали произведения Мусоргского и Чайковского.
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