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В столице Адыгеи организуют творческие конкурсы, посвященные Дню Победы
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В столице Адыгеи организуют творческие конкурсы, посвященные Дню Победы 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
В Майкопе пройдут патриотические конкурсы «Это наша с тобой биография» и «Не стареют душой ветераны», посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Их организатором выступает городское управление культуры.
Традиционный для нашего города фестиваль народного творчества «Не стареют душой ветераны» состоится 26 апреля в городском Доме культуры «Гигант». В нем примут участие представители старшего поколения — коллективы и сольные исполнители городских учреждений культуры и ветеранских организаций. Они представят на суд жюри и зрителей вокальные, хореографические номера, выступят в жанре художественной декламации.
Также в рамках фестиваля в фойе ГДК «Гигант» будет открыта выставка декоративно-прикладного творчества от народных мастеров старшего возраста.
Ожидается, что всего в фестивале примут участие свыше 300 человек.
На следующий день, 27 апреля, творческую эстафету принимает молодое поколение. На сцену «Гиганта» выйдут участники песенного конкурса «Это наша с тобой биография»: ансамбли и вокалисты в возрасте от 14 до 40 лет. Конкурс будет проходить по трем номинациям: «Песня, опаленная войной», в рамках которой прозвучат произведения, написанные в годы Великой Отечественной войны, «Песня моя — Россия!» (конкурс патриотических песен) и «Крылатые качели» (конкурсанты исполнят песни советских авторов для детей и юношества).
Победители фестиваля «Не стареют душой ветераны» и «Это наша с тобой биография» выступят на праздничных мероприятиях в День Победы, 9 мая.
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