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Открылись «Волжские театральные сезоны»
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Открылись «Волжские театральные сезоны» 

Волга Ньюс 1 час назад
Фестиваль традиционно собирает спектакли всех жанров театрального искусства: оперного, балетного, драматического и кукольного. Всего в конкурсной программе покажут 17 спектаклей.
"Не многие регионы могут похвастаться тем, что в состоянии провести такой большой фестиваль, включающий все жанры театрального искусства, — рассказал на торжественном открытии «Волжских театральных сезонов» врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов. — Программа очень обширна, и любой зритель сможет найти в ней что-то себе по вкусу. Сегодня, когда гастроли региональных театров в силу больших затрат стали редкостью, такой крупный фестиваль — прекрасная возможность для общения театров со зрителями и друг с другом".
Фестиваль продлится до 30 апреля.
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