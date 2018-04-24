Продажи музыки в сети впервые охватили больше половины рынка

Доход сервисов потокового аудио впервые в истории превысил объем продаж музыки на физических носителях, следует из доклада Международной федерации звукозаписи (IFPI).

Аналитики подсчитали, что нематериальные продажи составили 54% от общего объема рынка. Всего музыкальные онлайн-сервисы (такие, например, как шведская компания Spotify и американская Apple Music) в 2017 году заработали $17,3 млрд

Количество подписчиков, пользующихся платными услугами стриминговых сервисов, приблизилось к 176 млн человек.

Ранее сообщалось, что, согласно данным IFPI, самым продаваемым исполнителем в 2017 году стал британский музыкант Эд Ширан . Его пластинка Divide получила статус мультиплатинового альбома в 36 странах, самой продаваемой песней сборника стала Shape of You — это первый случай, когда рейтинг возглавили альбом и композиция одного автора.

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