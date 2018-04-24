Ещё
Восемь тысяч песен: что ждет гостей фестиваля «Московская весна a cappella»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Восемь тысяч песен: что ждет гостей фестиваля «Московская весна a cappella» 

Mos.ru 1 час назад
Фото: Mos.ru
На фестивале «Московская весна a cappella» будут не только петь, но и проводить мастер-классы, устраивать выставки, читать лекции.
1630 участников и именитое жюри
Открытый музыкальный международный конкурс исполнителей «Московская весна a cappella» пройдет в рамках фестиваля во второй раз. В этом году он собрал 1630 участников из 16 стран мира и 40 регионов России. Впервые приедут коллективы из Португалии, Китая, Кореи, Германии и Израиля, а также сольный исполнитель из Индии.
Этот конкурс отличается от других не только тем, что участники поют без музыки. В качестве сцены здесь городское пространство. Всего на фестивале будет задействована 61 площадка, а концерты пройдут на 40 из них. Найти ближайшую можно на карте.
Зрители услышат более восьми тысяч песен. Найдется музыка для любителей любых жанров: в конкурсной программе джаз, соул, рок, поп, блюз, этно-фолк, народные песни в оригинальных обработках, поп-хиты XX века, акапельные аранжировки классических инструментальных произведений.
Общий призовой фонд конкурса составил 20 миллионов рублей. Участники, которые получат Гран-при, выиграют шесть миллионов 200 тысяч рублей. За первое место в категории больших, средних и малых групп приз — 1,8 миллиона, в сольной — один миллион рублей. Отдельная награда — приз зрительских симпатий — принесет обладателю 300 тысяч рублей.
Спецпроекты фестиваля
На площадках фестиваля в рамках спецпроекта «Мюзикл» пройдут выступления артистов театров Москвы и других регионов нашей страны, номинантов премии «Золотая маска».
Откроется в столице и «Дом а капелла». Это будет пространство для встречи участников, обмена опытом и мастер-классов. Здесь устроят тематические дни: России, Франции, Испании и другие.
На День Победы фестиваль подготовил специальную программу: конкурсанты и российские звезды выступят более чем на 100 театральных, литературных и музыкальных мероприятиях, посвященных победе в Великой Отечественной войне. Например, на Тверской площади для гостей фестиваля прозвучат песни из лучших отечественных фильмов 1940–1960 годов, которые когда-то исполняли Любовь Орлова, Марина Ладынина, Леонид Быков, Николай Рыбников и другие прославленные исполнители. Здесь же можно будет услышать песни военных лет и стихи поэтов-фронтовиков.
В парке «Зарядье» выступят солисты концертного ансамбля Центрального дома Российской армии и ансамбля Воздушно-десантных войск России. На площади Революции, в Камергерском переулке, на улицах Рождественке и Новый Арбат покажут тематические спектакли московских театров.
Мастер-классы и квесты
В этом году на площадках фестиваля пройдет 1633 мастер-класса и 2340 спортивных игр. Так, на площади Революции гостей ждут кулинарные мастер-классы по приготовлению любимых блюд композиторов и музыкантов со всего мира. На Тверской площади для детей устроят бесплатные уроки по вокалу, а на Рождественке маленькие музыканты научатся играть на барабанах и гитаре.
На Новом Арбате ждут тех, кто любит красивые аксессуары: здесь можно сделать себе украшение в виде скрипичного ключа или музыкального инструмента. Для детей пройдет музыкальный приключенческий квест, а для взрослых — занятия по технике речи и актерскому мастерству.
На Новопесчаной улице всех желающих научат основам танца в стиле джаз-модерн. Сделать пианино из конфет можно на Сиреневом бульваре в Троицке. А правильному дыханию во время пения и управлению голосом научат в Зеленограде.
Полную программу фестиваля ищите в спецпроекте mos.ru
Mos.ru: последние новости
Пропуск во все библиотеки: «активные граждане» выберут дизайн единого читательского билета Время новых возможностей: на ВДНХ пройдет фестиваль «Московское долголетие» Программу летнего отдыха школьников «Московская смена» продлят на 2018 год
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитости, которых подменили двойниками15
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах5
Как уходили знаменитости5
Где запрещают мультфильмы15
«Последний герой»: что стало с участниками20
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
12:11
Знаменитости, которых подменили двойниками
Другое
10:02
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели
Кино
05:07
Секреты, которые звезды тщательно скрывают
Концерты
11:14
Как уходили знаменитости
Концерты
10:16
Звёзды, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение