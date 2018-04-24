Восемь тысяч песен: что ждет гостей фестиваля «Московская весна a cappella»

На фестивале «Московская весна a cappella» будут не только петь, но и проводить мастер-классы, устраивать выставки, читать лекции.

1630 участников и именитое жюри

Открытый музыкальный международный конкурс исполнителей «Московская весна a cappella» пройдет в рамках фестиваля во второй раз. В этом году он собрал 1630 участников из 16 стран мира и 40 регионов России. Впервые приедут коллективы из Португалии, Китая, Кореи, Германии и Израиля, а также сольный исполнитель из Индии.

Этот конкурс отличается от других не только тем, что участники поют без музыки. В качестве сцены здесь городское пространство. Всего на фестивале будет задействована 61 площадка, а концерты пройдут на 40 из них. Найти ближайшую можно на карте.

Зрители услышат более восьми тысяч песен. Найдется музыка для любителей любых жанров: в конкурсной программе джаз, соул, рок, поп, блюз, этно-фолк, народные песни в оригинальных обработках, поп-хиты XX века, акапельные аранжировки классических инструментальных произведений.

Общий призовой фонд конкурса составил 20 миллионов рублей. Участники, которые получат Гран-при, выиграют шесть миллионов 200 тысяч рублей. За первое место в категории больших, средних и малых групп приз — 1,8 миллиона, в сольной — один миллион рублей. Отдельная награда — приз зрительских симпатий — принесет обладателю 300 тысяч рублей.

Спецпроекты фестиваля

На площадках фестиваля в рамках спецпроекта «Мюзикл» пройдут выступления артистов театров Москвы и других регионов нашей страны, номинантов премии «Золотая маска».

Откроется в столице и «Дом а капелла». Это будет пространство для встречи участников, обмена опытом и мастер-классов. Здесь устроят тематические дни: России, Франции, Испании и другие.

Марина Ладынина, Леонид Быков, На День Победы фестиваль подготовил специальную программу: конкурсанты и российские звезды выступят более чем на 100 театральных, литературных и музыкальных мероприятиях, посвященных победе в Великой Отечественной войне. Например, на Тверской площади для гостей фестиваля прозвучат песни из лучших отечественных фильмов 1940–1960 годов, которые когда-то исполняли Любовь Орлова Николай Рыбников и другие прославленные исполнители. Здесь же можно будет услышать песни военных лет и стихи поэтов-фронтовиков.

В парке «Зарядье» выступят солисты концертного ансамбля Центрального дома Российской армии и ансамбля Воздушно-десантных войск России. На площади Революции, в Камергерском переулке, на улицах Рождественке и Новый Арбат покажут тематические спектакли московских театров.

Мастер-классы и квесты

В этом году на площадках фестиваля пройдет 1633 мастер-класса и 2340 спортивных игр. Так, на площади Революции гостей ждут кулинарные мастер-классы по приготовлению любимых блюд композиторов и музыкантов со всего мира. На Тверской площади для детей устроят бесплатные уроки по вокалу, а на Рождественке маленькие музыканты научатся играть на барабанах и гитаре.

На Новом Арбате ждут тех, кто любит красивые аксессуары: здесь можно сделать себе украшение в виде скрипичного ключа или музыкального инструмента. Для детей пройдет музыкальный приключенческий квест, а для взрослых — занятия по технике речи и актерскому мастерству.

На Новопесчаной улице всех желающих научат основам танца в стиле джаз-модерн. Сделать пианино из конфет можно на Сиреневом бульваре в Троицке. А правильному дыханию во время пения и управлению голосом научат в Зеленограде.