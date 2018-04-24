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Земфира выступит с бесплатным концертом в Петербурге
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Земфира выступит с бесплатным концертом в Петербурге 

Собака 48 минут назад
Фото: Собака
Певица Земфира сыграет концерт на Фестивале болельщиков FIFA в Петербурге и еще четырех городах, в которых пройдут матчи ЧМ-2018. О предстоящих концертах стало известно на сайте певицы. Анонсы концертов размещены на сайте Земфиры.
Вход на выступление будет бесплатным. Петербуржцы смогут послушать культовую певицу на Конюшенной площади 12 июля. Площадка вмещает до 15 тысяч человек и включает прилегающую часть набережной реки Мойки и Марсова поля.
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