Молодые артисты выступят на концерте ко Дню Победы в Войковском

На концерт «Войной написанные песни» в честь Дня Победы приглашают жителей Войковского 9 мая. Выступят артисты молодёжного ансамбля «Мелодия» под руководством Ольги Третьяк. Об этом сообщили в библиотеке №21, где пройдет мероприятие.

— Коллектив, уже давно полюбившийся публике, представит песни, рождённые в окопах под свист пуль и грохот снарядов, — рассказал один из организаторов.

Концерт начнется в 13.00. Напомним, библиотека №21 расположена по адресу: улица Клары Цеткин, дом 11, корпус 1. (ео)