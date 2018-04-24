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Продажи музыки в сети впервые превысили доходы с физических носителей
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Продажи музыки в сети впервые превысили доходы с физических носителей 

Ferra.ru 1 час назад
Стриминговая музыка впервые стала главным источником прибыли музыкальной индустрии. Об этом сообщается в отчёте за 2017 год от Международной федерации звукозаписи (IFPI).
По статистике IFPI, за стриминговые сервисы в 2017 году платили 176 миллионов пользователей и обеспечили рост в 41,1% по сравнению с предыдущим годом. Стриминговая музыка, в результате, принесла 38,4% дохода студиям звукозаписи, компенсировав снижение на 5,8% дохода с музыки на физических носителях и более чем 20,5% снижение дохода с загрузок.
При этом общий доход от продаж цифровой музыки в сети (не на физических носителях) впервые составил больше половины от общего дохода индустрии. Всего в 2017 году на продажах музыки было получено 17,3 млрд долларов.
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