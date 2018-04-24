Маленькие «Маргаритки» их Ховрина выступили с концертом 

В четверг, 19 апреля, в Доме творчества «Ховрино» прошел концерт «Планета под названием молодость», посвященный Международному дню солидарности молодежи. Яркие праздничные номера подготовила вокальная студия «Маргаритки».
— Свое вокальное мастерство смогли показать дети разных возрастных групп, занимающиеся вокалом. Звучали и классические произведения, и популярные песни современной российской и зарубежной эстрады. Особым гостем мероприятия была молодая оперная певица Елена Князева, студентка вокального факультета Российского Государственного университета имени А. Н. Косыгина. Все присутствующие смогли услышать известные арии из опер в совершенном исполнении и насладиться чудесными мелодиями, — рассказали в ДТ.
Напомним, Дом творчества «Ховрино» находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 17, корп. 1. (то)