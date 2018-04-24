Духовная музыка прозвучала на концерте в библиотеке Сокола

Библиотека №25, расположенная на улице Врубеля, стала площадкой концерта «Духовная музыка». Выступили артисты музыкально-драматического театра Руфата Низамова.

Как сообщили организаторы, вышедших на общий поклон артистов зрители долго не отпускали со сцены. (ео)