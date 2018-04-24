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Духовная музыка прозвучала на концерте в библиотеке Сокола
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Духовная музыка прозвучала на концерте в библиотеке Сокола 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Библиотека №25, расположенная на улице Врубеля, стала площадкой концерта «Духовная музыка». Выступили артисты музыкально-драматического театра Руфата Низамова.
— Возвышенно и прекрасно звучало сопрано Ольги Антиповой и Галины Воронцовой, меццо-сопрано Ирины Дубковой и баритон Юрия Зеленина, неповторимый и глубокий бас Руфата Низамова. Все произведения принесли зрителям истинное духовное наслаждение, — заявил представитель библиотеки.
Как сообщили организаторы, вышедших на общий поклон артистов зрители долго не отпускали со сцены. (ео)
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